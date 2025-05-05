«الصحة»: القابلات ركيزة في المنظومة الصحية المتكاملة لرعاية الأمهات

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تضع صحة الأم والطفل في صدارة أولوياتها الصحية الاستراتيجية، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة في بناء منظومة صحية متكاملة، تواكب أرقى المعايير العالمية، حيث تشكل مهنة القبالة الركيزة الأساسية في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، التي تسعى الدولة للارتقاء بها بمعايير عالمية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للقبالة، الذي يوافق الخامس من مايو كل عام.

رؤية

وأشار العويس إلى أن رؤية القطاع الصحي بالدولة لمهنة القبالة تتجاوز المفهوم التقليدي للرعاية الصحية، لتشمل بعداً استراتيجياً يرتبط بالأمن الصحي الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالقابلات هن خط الدفاع الأول في تعزيز صحة الأسرة، ومن خلالهن نضمن انتقال المعرفة الصحية السليمة والممارسات الإيجابية بين الأجيال، مما يعزز من جهود الوقاية والتوعية الصحية في المجتمع.

استراتيجية

وفي إطار جهود الوزارة لتطوير مهنة القبالة أوضح العويس أن الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة تستهدف تعزيز مكانة هذه المهنة من خلال؛ تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لمهنة القبالة، بما يضمن مواكبتها للمعايير العالمية، وتعزيز دورها في المنظومة الصحية، والاستثمار في الكوادر الوطنية انطلاقاً من أهمية وجود قابلات إماراتيات يفهمن خصوصية المجتمع وثقافته، ويشكلن مصدر ثقة وطمأنينة للأمهات والأسر، بالإضافة إلى دمج التقنيات الحديثة والابتكار في ممارسات القبالة، مع الحفاظ على الجانب الإنساني لهذه المهنة، بما يضمن تقديم رعاية ذات جودة عالية، تلبي احتياجات المجتمع المتنامية.

فخر

وأشار العويس إلى نجاحات الكوادر الإماراتية في مجال القبالة، معرباً عن فخره بما حققته القابلات المواطنات من إنجازات متميزة، أسهمت في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد، كما وجه شكره لجميع العاملات في مجال القبالة على مستوى الدولة.

مناسبة

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن اليوم العالمي للقبالة، الذي يوافق الخامس من مايو كل عام هو مناسبة عالمية تدعمها الجهود الوطنية لترسيخ دور القابلات كركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية للأمهات بمراحل الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة.

وأشار إلى أن القابلات الماهرات يؤدين دوراً محورياً في خفض نسب وفيات الولادة، بفضل الأداء المتميز لهن في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة للأمهات، ليشكلن ركناً أصيلاً ضمن ركائزها، التي تتكامل جهودها لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة، التي أطلقتها الدولة نهجاً للريادة حتى عام .