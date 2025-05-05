«الإمارات للدواء» تعزز الشراكات الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي المستدام

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، المكانة المحورية للقطاع الدوائي في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في الدولة، مشيداً بالإنجازات المتميزة لشركة «جلفار» كنموذج وطني رائد في صناعة الدواء.

وأعرب، خلال زيارة منشآت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في إمارة رأس الخيمة، عن تقديره للدور الريادي الذي تضطلع به الشركة، باعتبارها من المؤسسات الوطنية المرموقة في قطاع الصناعات الدوائية، مؤكداً التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتقديم كافة سبل الدعم للمشاريع الصناعية الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تساهم في تحقيق التطلعات الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

ونوّه بالدور المحوري للشركات الوطنية في إنجاح مبادرة «صنع في الإمارات» التي تهدف إلى تسليط الضوء على المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وقال الزيودي: «نسعى من خلال هذه المبادرات التواصلية إلى تحقيق تكامل استراتيجي بين الأطراف الفاعلة في القطاع الدوائي، فالارتقاء بالمنتج الدوائي المحلي يمثل ركناً أساسياً في استراتيجيتنا الوطنية للأمن الصحي، ويتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، وترسيخ مبادئ الاستدامة والتنافسية في القطاعات الاستراتيجية».

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، الحرص على تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية مثل «جلفار» باعتبارها محركاً أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن الدوائي في الدولة.

وأعرب باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار» عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكداً أهميتها في تعزيز أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.