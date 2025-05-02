«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق بطاقة التطعيم الإلكترونية

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «بطاقة التطعيم الإلكترونية»، التي تمثل خطوة متقدمة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتسخير التقنيات الحديثة، لتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية الوقائية.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من ندوة التحصينات، التي نظمتها المؤسسة ممثلة بإدارة الصحة العامة، تحت شعار «أمانة»، على مدار يومين، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التطعيمات، تزامناً مع ختام الأسبوع العالمي للتطعيمات.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم هذه الندوة يجسد التزام المؤسسة بتطوير أنظمة الوقاية، وتعزيز الأمن الصحي للمجتمع، تحقيقاً لأهداف التنمية الصحية المستدامة، وتماشياً مع توجهات الدولة والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الصحة الوقائية.

وأوضحت الدكتورة شمسة لوتاه، مديرة إدارة الصحة العامة في المؤسسة، أن الندوة تشكل منصة علمية متخصصة لتبادل أفضل الممارسات، ومناقشة الابتكارات الحديثة في مجال التحصين.

وشهد اليوم الأول من الندوة إطلاق مشروع «بطاقة التطعيم الإلكترونية» كأحد المشاريع الابتكارية لإدارة الصحة العامة، والهادف إلى تمكين الأفراد من الوصول السهل والآمن إلى سجلات التطعيم الخاصة بهم إلكترونياً، إلى جانب تكريم عدد من الجهات والموظفين، الذين أسهموا في دعم وتعزيز برامج التحصين الوطنية، تقديراً لجهودهم المتميزة في هذا المجال الحيوي. أما فعاليات اليوم الثاني من الندوة فستتضمن نقاشات وحوارات تفاعلية، تركز على أهمية تعزيز ثقة أفراد المجتمع ومشاركتهم في المواضيع المتعلقة بالتطعيمات، بما في ذلك طلاب المدارس وأولياء الأمور وكبار المواطنين.