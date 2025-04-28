مؤتمر جراحة المفاصل يوصي بتدريب الأطباء على استخدام الروبوت

أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط «ICJR» في ختام فعالياته، أمس، بدبي بتدريب الأطباء على تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة الروبوتات، نظراً للدور الذي ستلعبه في السنوات المقبلة مع تسارع وتيرة الاكتشافات العلمية.

وقال الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الأعلى للمؤتمر، الذي نظمته شركة «إنفوبلاس إيفنتس»، بمشاركة نحو 1000 طبيب وجراح من 20 دولة، إن استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات تبديل المفاصل يعد خطوة متقدمة، تساعد الأطباء في إجراء العمليات بدقة أكبر، ولكنه أكد أن الأطباء بحاجة إلى تدريب وتأهيل مناسب لاستخدام هذه التقنيات بشكل فعّال مع دراسة إيجابيات وسلبيات كل تقنية بعناية فائقة، والتدريب الجيد عليها.

وأعلن عن خطط المنظمة للتوسع في المنطقة، لتشمل أربع دول جديدة، بالإضافة إلى الإمارات ومصر، وزيادة عدد اجتماعات مجلس الإدارة السنوية إلى 4، و عقد 16 دورة تدريبية لجراحة المفاصل في المنطقة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتدريب الجراحين على مواكبة تقنيات العصر.