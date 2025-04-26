600 مشارك في مؤتمر تحاد التغذية الوريدية

افتتحت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة في نادي الوصل، أمس، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط، الذي يستمر يومين في فندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي».

ويعد الحدث منصة علمية رائدة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الأطباء، وأخصائيي التغذية السريرية، والممرضين، وخبراء التغذية، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض أحدث المستجدات والابتكارات في مجال التغذية العلاجية والدعم الغذائي المتخصص.

واستقطب المؤتمر هذا العام 600 مشارك، من بينهم أطباء، واختصاصيو تغذية سريرية، وصيادلة، وممرضون وخبراء تغذية، سيحضرون 16 جلسة علمية يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من نخبة الخبراء الإقليميين والدوليين.