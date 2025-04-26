حملة وطنية للجينوم الإماراتي لموظفي حكومة عجمان وأسرهم

تنظم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتنسيق مع برنامج الجينوم الإماراتي، الحملة الوطنية للتعريف ببرنامج الجينوم في إمارة عجمان لموظفي الحكومة وأسرهم، وذلك على مدار يومي 29 و30 أبريل الجاري بمقر نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.

وأوضحت كلثم المندوس، مديرة مكتب الاتصال المؤسسي بالدائرة، أن تنظيم هذه الحملة يجسد التزام الدائرة بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على دعم المبادرات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، من خلال توفير كافة الإمكانات اللوجستية والبشرية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وأشارت إلى أن برنامج الجينوم الإماراتي يعد أحد أبرز المشاريع العلمية الطموحة التي تعتمد على المعرفة الدقيقة لتحقيق مستقبل صحي أفضل ومستدام، داعية الموظفين المواطنين وأسرهم إلى المشاركة في هذه الحملة، والإسهام بدورهم في بناء قاعدة بيانات وطنية تسهم في خدمة أجيال المستقبل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية المنظومة الصحية بالدولة، من خلال جمع عينات جينية من المواطنين وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، بما يسهم في التنبؤ بالأمراض الوراثية والمزمنة، والوقاية منها، وتوفير رعاية صحية شخصية وعلاجية عالية الدقة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتتضمن الحملة فعاليات توعوية تشمل ورشة عمل تعريفية ببرنامج الجينوم الإماراتي يقدمها الدكتور أحمد العوضي، نائب أول الرئيس للشؤون المجتمعية والحكومية، مدير برنامج الجينوم الإماراتي.

حيث سيستعرض خلالها أهداف البرنامج، وآلية جمع العينات، والمنهجيات والتقنيات العلمية المستخدمة في تحليل البيانات الجينية، كما سيتم تخصيص وقت للإجابة عن استفسارات المشاركين حول أهمية البرنامج واستراتيجيته على المدى الطويل.