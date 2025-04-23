عوض الكتبي: توظيف أحدث التقنيات في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية

أكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن مجال الذكاء الاصطناعي، يمثل اليوم أحد أكبر التحديات، وأحد أكبر ساحات التنافسية العالمية، فضلاً عن كونه مؤشراً أساسياً للتقدم والتميز والريادة.

وأشار إلى أن مدينة دبي أدركت هذا التحدي في وقت مبكر، وعملت عليه منذ زمن بعيد، في ضوء الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس أمام حضور منتدى الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، ضمن فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «تعزيز الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي»، وبحضور نخبة من قادة وخبراء المؤسسات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

وقال الكتبي: إن المنتدى يأتي في وقت يشهد فيه العالم ومعه دولة الإمارات، ومدينة دبي على وجه التحديد، هذا التحول السريع والهائل في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح مسيطراً على الكثير من مقومات حياتنا ومجتمعاتنا ومقتضيات مستقبلنا.

وذكر أن هيئة الصحة بدبي تعمل بجهود حثيثة، على توظيف الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، في تعزيز أنظمة وسياسات الرعاية الصحية، ورفع مستوى جودة خدماتها.

في الوقت نفسه أكد أن الهيئة تسعى دائماً، إلى تحقيق المزيد من الانفتاح وتكوين الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة، بما يثري تجاربها ويخدم أهدافها ويدعم توجهاتها، في مجال الذكاء الاصطناعي.

بيانات المرضى

وارتكزت محاور المنتدى حول العديد من الموضوعات المهمة منها: رؤية الذكاء الاصطناعي نحو عام 2031 في مجال الرعاية الصحية، وثورة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وخصوصية بيانات المرضى في ظل الابتكار والذكاء الاصطناعي.

كما ارتكزت المحاور أيضاً حول مناقشة التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بما فيها: التحديات المصاحبة للذكاء الاصطناعي، والجيل الجديد من الاستجابة للطوارئ مع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلقة نقاش قيادية حول الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: من الاستراتيجيات إلى التنفيذ.

وشارك في المنتدى مجموعة كبيرة من كبار مسؤولي وخبراء الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في العالم، منهم: الدكتور أنطون دحبورة:

مدير عام معهد الحوكمة الذاتية المضمونة بجامعة جونز هوبكنز والمدير التنفيذي لمعهد أمن المعلومات بالجامعة، وديفن باندي، نائب الرئيس في شركة جارتنر، والبروفيسور أكين عثمان، أستاذ باحث وعضو هيئة تدريس في جامعة ماينز باريس PSL ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتيك، ومدير مختبر ابتكار البيانات في IHEIE.

ولينا شديد، قائد قطاع الصناعات الصحية في PwC، وراني البغدادي، المدير التنفيذي للإيرادات والاستراتيجية في شركة كيزانا، وجون شورتر، مدير الاستراتيجية في شركة روفوس، وكاري بهيمايا، الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في Gapgemini.