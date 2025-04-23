«دبي الصحية» تطلق برنامج «ألِف» لفهم وتطبيق الذكاء الاصطناعي

أطلقت «دبي الصحية» برنامج «ألِف»، المطور من قبل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ويعد الأول من نوعه في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من فهم الذكاء الاصطناعي عبر اكتساب المهارات العملية وتطبيقه بفعالية في بيئة العمل، ويوفر نهجاً علمياً يراعي المعايير الإقليمية والعالمية لتطوير الكفاءة في أساسيات الذكاء الاصطناعي والجوانب الأخلاقية المتعلقة به.

وأوضحت «دبي الصحية» أنه تم تصميم البرنامج ليركز بشكل أساسي على استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل نظامها الصحي، لا سيما مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبحث، كما أنه يتمتع بمرونة تتيح توسيع نطاق استخدامه وتطبيقه ليشمل قطاعات أخرى متعددة.

البيان علوي الشيخ

وقال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية نائب مدير الجامعة: نسعى من خلال «ألِف» إلى تعزيز المعرفة والوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الدور المتنامي الذي باتت تلعبه في مختلف مجالات التعلم والحياة اليومية.

وقد حرصنا على أن يكون البرنامج متاحاً لخدمة الأفراد والمجتمعات بسهولة سواء داخل الدولة أو خارجها، بما يعزز جاهزيتهم للاستفادة من هذه التكنولوجيا المستقبلية.

دورات تعليمية

وينقسم «ألِف»، الذي يفتح بابه للتسجيل اعتباراً من اليوم، إلى عدة مكونات، تبدأ بدورة مجانية عبر الإنترنت بعنوان «مقدمة في الذكاء الاصطناعي»، تهدف إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الدورة خمسة مسارات تعليمية مصممة لتلبية احتياجات فئات مختلفة تشمل المتعلمين، والمعلمين، والباحثين، والأطباء، والإداريين، بحيث يكتسب المشاركون من خلالها كفاءات وخبرات قيّمة مصممة خصيصاً لتتناسب مع أدوارهم ومسؤولياتهم المهنية.

ويبرز ضمن الدورة مسار «القيادة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي»، الذي يوفر للمتخصصين المهنيين الأدوات والمعلومات اللازمة لقيادة مسيرة التحول نحو اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم.

تعزيز القدرات

وتتوفر جميع الدورات التعليمية الإلكترونية المعتمدة ضمن برنامج «ألِف» وفق ثلاثة مستويات، تأسيسي ومتوسط ومتقدم، وتتيح للمشاركين التعلم بالوتيرة التي تناسبهم.

البيان عاطف البريكي

وقال عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في دبي الصحية: «يسهم برنامج «ألِف» في تعزيز قدرتنا على دمج الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تحقق قيمة حقيقية.

بينما نواصل تعزيز جاهزيتنا في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن نظامنا الصحي، فإننا حريصون على تمكين الكوادر لدينا من تبني التقنيات الحديثة ودمجها بشكل فعّال وأخلاقي في بيئة عملهم».

البيان نبيل زاري

بدوره، قال الدكتور نبيل زاري، مدير أول معهد التعلم بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «قام معهد التعلم بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بتطوير برنامج «ألِف» بهدف تزويد الأفراد والمؤسسات بكفاءات مستدامة، لا تقتصر فقط على المعرفة التقنية.

حيث يُمكّن الأطباء والمعلمين والباحثين والإداريين من استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع دورهم وأهدافهم المهنية، كما يركز على بناء ثقة الأفراد بأنفسهم من خلال تكوين صورة واضحة عن هذه التقنيات وإنشاء أسس قوية للاستفادة المستمرة منها».