«مؤتمر الطب النووي» يوصي بتوسيع استخدام التقنيات في علاج السرطان

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الإماراتي الدولي الخامس للطب النووي بالتعاون مع الجمعية العربية للطب النووي الذي اختتم أعماله أمس في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بضرورة تعزيز برامج التدريب والتأهيل المتخصص للكوادر الطبية وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الطب النووي وخاصة في تشخيص وعلاج السرطان والأمراض المزمنة.

وأكد المشاركون أن التطورات الحديثة في مجال التصوير الجزيئي والعلاج الإشعاعي باستخدام النظائر المشعة تفتح آفاقاً واسعة في تقديم رعاية صحية دقيقة وشخصية تعتمد على استهداف الخلايا المصابة دون التأثير في الأنسجة السليمة ما يقلل من الأعراض الجانبية ويرفع نسب النجاح العلاجي.

وقالت الدكتورة بتول البلوشي، أستاذة مساعدة في الطب النووي بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيسة قسم الطب النووي في هيئة الصحة بدبي رئيسة الجمعية العربية للطب النووي: « نشهد اليوم تحولاً كبيراً في كيفية تعاملنا مع بعض أنواع السرطان التي لم تكن تستجيب للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي التقليدي، ومن خلال تقنيات الطب النووي المتقدمة استطعنا خلال الفترة الماضية علاج 15 مريضاً من داخل الدولة وخارجها يعانون من أورام البروستاتا وأورام الغدد الصماء، وتمكّنا من السيطرة على الأورام بشكل نهائي في كافة الحالات».

ولفتت إلى أن الإمارات أصبحت تمتلك بنية تحتية متقدمة في هذا المجال حيث يوجد 14 مركزاً متخصصاً في الطب النووي موزعة في مختلف إمارات الدولة مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات. وشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر جلسات علمية ونقاشية تناولت أحدث التطورات في الطب النووي لعلاج سرطان الغدة الدرقية وأهمية العلاج التشخيصي «ثيرانوستيكس» بدءاً من بناء برامج متكاملة وصولاً إلى تحديات جراحة الأورام المتقدمة، كما ناقشت الجلسات أساليب إدارة سرطان الغدة الدرقية المتمايز بعد العلاج باليود المشع والمضاعفات المحتملة للعلاج وطرق التعامل معها.