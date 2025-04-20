مؤتمر «اتحاد الجمعيات العربية» يستعرض تطورات مجال الأشعة

تحت شعار «ما يهم الأشعة في الطوارئ»، انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر الثالث عشر لاتحاد الجمعيات العربية لطب الأشعة، بالتزامن مع الاجتماع السنوي التاسع لشُعب الإمارات للأشعة (RSE). ويجمع المؤتمر، الذي تنظمه شركة «إنفو بلاس» في فندق «سوفيتل دبي ذا اوبيليسك»، لمدة 3 أيام، نخبة من أطباء الأشعة والمتخصصين في الرعاية الصحية من المنطقة والعالم، بهدف تبادل أحدث المستجدات والخبرات في هذا المجال الحيوي.

وأكد الدكتور طالب محمد المنصوري رئيس شعبة الإمارات للأشعة في جمعية الإمارات الطبية، أن الاجتماع السنوي للشعبة، يقام سنوياً، لمواصلة الارتقاء بعلم الأشعة في دولة الإمارات والعالم العربي، وأن استضافته بالتزامن مع مؤتمر اتحاد الجمعيات العربية لطب الأشعة (PAARS)، يعزز التبادل العالمي للأفكار، ما يسهم في تحسين رعاية المرضى وتطوير المهنة.

ووصف الدكتور المنصوري المؤتمر بأنه حدث محوري، ومنصة رائدة لاستعراض آخر التطورات في مجال الأشعة وتقنيات التصوير والممارسات السريرية، مشيراً إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر حافل بـ 16 جلسة علمية متنوعة، و69 محاضرة قيمة، بالإضافة إلى نقاشات تفاعلية ثرية، وعرض لـ 253 بحثاً علمياً، و5 ورش عمل علمية، و5 ندوات يقدمها القطاع الصناعي.

وأكدت الدكتورة لمياء جمجوم رئيسة اتحاد الجمعيات العربية لطب الأشعة، أهمية المؤتمر، الذي يعد دليلاً على التعاون المتنامي والتميز العلمي داخل مجتمع الأشعة العربي.