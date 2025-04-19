جراحات نادرة وعلاجات مبتكرة تعزز ريادة القطاع الصحي الإماراتي

عزز القطاع الصحي في دولة الإمارات، منذ مطلع العام الجاري، سجل إنجازاته الفارقة في مجال العمليات الجراحية النادرة، وتطبيق العلاجات المبتكرة للأمراض الخطرة، في دلالة على الكفاءات العالية التي يضمها القطاع بمختلف الاختصاصات.

وأعلن مستشفى «كينغز كوليدج لندن في دبي»، أول من أمس، عن نجاحه في إجراء أول عملية زراعة كبد لطفل يبلغ من العمر 13 شهراً، بدعم من «مؤسسة الجليلة» ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، في إنجاز طبي غير مسبوق على مستوى الإمارة.

بدوره، حقق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي إنجازاً طبياً عالمياً هو الأول من نوعه، تمثل في تنفيذ أول إجراء علاجي بؤري لسرطان البروستات عن بُعد باستخدام الروبوت.

وكان «كليفلاند كلينك أبوظبي»، قد أعلن في 20 يناير الماضي عن نجاح إجراء أول عملية جراحية في الدولة لزراعة مزدوجة لكليتين باستخدام الروبوت من متبرع متوفى، وذلك في إنجاز لافت على مستوى المنطقة.

وحقق مستشفى الكورنيش في أبوظبي، إنجازاً طبياً جديداً في مجال حفظ الخصوبة، إذ تمكن من إجراء عملية جراحية بالمنظار لتجميع وتجميد البويضات باستخدام تقنية متطورة في الطب الإنجابي.

وحقق القطاع الطبي في دولة الإمارات، خلال العام الجاري، نجاحات كبيرة على مستوى تطبيق الإجراءات العلاجية الجديدة والمبتكرة.

حيث أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في يناير الماضي، عن نتائج واعدة في علاج مرض السكري من النوع الأول باستخدام الخلايا الجذعية الوسيطة المشتقة من الحبل السري. بدورها كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مشروعين مبتكرين، هما «زراعة القلب الصناعي» و«زراعة خلايا البنكرياس»، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2025» في يناير الماضي.

وفي أبريل الجاري، أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن إنجاز تجربة سريرية مبتكرة لاختبار كفاءة منتج «StromaForte» القائم على الخلايا الجذعية في علاج هشاشة العظام في مفصل الركبة.

من جانبها، أعلنت شركة M42 الرائدة عالمياً في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، عن خططها لإنشاء أول منشأة متخصصة في العلاج بالأيونات الثقيلة في الشرق الأوسط، وذلك في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.