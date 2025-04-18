«الإمارات الصحية» تحذّر من استنشاق الغبار أثناء القيادة

دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أفراد المجتمع إلى ضرورة اتباع النصائح والإرشادات التي أعلنت عنها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للسلامة أثناء العواصف الرملية وموجات الغبار.

ولفتت إلى ضرورة تجنّب الخروج في الأجواء المغبرة قدر الإمكان، خاصة عند اشتداد الرياح وضعف الرؤية، مع استخدم كمامة أو قطعة قماش مبللة لتغطية الأنف والفم عند الضرورة للخروج، لتقليل استنشاق الغبار أثناء القيادة، وإغلاق نوافذ السيارة واستخدم أجهزة تكييف الهواء بدلاً من الهواء الخارجي.

وأشارت في تصريحات لـ«البيان» إلى ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي لتلقي الرعاية في حال ظهور أعراض الحساسية أو ضيق في التنفس، مؤكدة إلى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الأكثر ضرراً أثناء العواصف الرملية وموجات الغبار.

وأنه في حالة مرضى الربو أو أي أمراض تنفسية أخرى يجب اتباع مجموعة من الإرشادات منها الاحتفاظ بالأدوية الخاصة دائماً لحالات الطوارئ مثل بخاخ الربو، الالتزام بتناول الأدوية بانتظام حتى في حال عدم وجود أعراض وضرورة زيارة أقرب مركز صحي في حال الشعور بارتفاع درجة الحرارة أو الصداع والدوار وتفاقم الأعراض، لا تتردد في زيارة أقرب مركز صحي.

ودعت إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن التدخين والمناطق المليئة بالغبار لتجنب أي أمراض تنفسية مع ضرورة ارتداء نظارة شمسية لوقاية العينين من الغبار.

كما لفتت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى الإرشادات الوقائية الهامة، ومنها تناول الأدوية التي يصفها الطبيب بانتظام، وأخذ بخاخ الطوارئ مع الشخص أينما يذهب، وشرب الماء بانتظام لضمان توازن الجسم والمناعة، فضلاً عن متابعة النشرات الجوية بانتظام للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار أو العواصف الرملية.

وأوضحت أن الإنسان يعاني رد فعل تحسسي عندما يستجيب جهاز المناعة لمادة غريبة تعرض لها الجسم، ويحتوي الغبار على جزيئات متعددة تثير الجهاز المناعي ليقوم بمحاربتها.