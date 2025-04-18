1500 طبيب ومختص يناقشون بدبي أبرز المستجدات في طب الأسرة

افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ورئيس مجلس أمناء جامعة دبي الطبية، صباح أمس في دبي، النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي للجمعية الإماراتية لطب الأسرة، بالتعاون مع جامعة دبي الطبية، وبمشاركة ما يزيد على 1500 طبيب ومختص من داخل الدولة وخارجها.

يمثل الحدث منصة علمية محورية تجمع بين الخبرات الوطنية والعالمية، ويهدف إلى مناقشة أبرز المستجدات في طب الأسرة، واستعراض أحدث الممارسات والابتكارات في مجالات الوقاية، والتشخيص، والعلاج، إلى جانب تسليط الضوء على التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية الأولية وتحسين نتائجها على مستوى المجتمع.

وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إلى أن الاهتمام بطب الأسرة يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت الإنسان محور التنمية، وقدّمت الصحة والأمن والرفاه كأولوية وطنية، وأن صحة الإنسان هي أساس الأمن، وركيزة مجتمعٍ مستقر ومتماسك.

وأكد معاليه أن إقامة هذا المؤتمر في «عام المجتمع»، يؤكد العلاقة الوثيقة بين صحة الأسرة وأمن المجتمع. فطبيب الأسرة الأقرب لواقع الناس، والأقدر على فهم احتياجاتهم في سياقهم الثقافي والاجتماعي.

مضيفاً «نفخر اليوم بالشراكة مع جامعة دبي الطبية، التي تواصل دورها في إعداد كوادر طبية متميزة، تواكب التحديات، وتسهم في بناء منظومة صحية مستدامة، مع تركيز خاص على التخصصات المؤثرة، وعلى رأسها طب الأسرة.

بدورها، أكدت الدكتورة وديعة محمد، رئيسة المؤتمر وعضو مجلس أمناء جامعة دبي الطبية، أن الإقبال الكبير على المؤتمر، يعكس تنامي الاهتمام بتخصص طب الأسرة وأهميته المتزايدة.

وأضافت: «نسعى في جامعة دبي الطبية إلى تجاوز الأدوار التقليدية للمؤسسات الأكاديمية، لنكون جزءاً فاعلاً في بناء منظومة صحية متكاملة».

من جانبه قال المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الطبية: «تُعد الأسرة نواة المجتمع، ومنها تبدأ ملامح التماسك. فإذا صلحت الأسرة، صلح المجتمع بأسره».