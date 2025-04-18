53 % معدل ممارسة النشاط البدني في أبوظبي

كشفت نتائج الدورة الثالثة من استبانة الرياضة والنشاط البدني في إمارة أبوظبي التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز الإحصاء – أبوظبي عن تحقيق تقدم ملحوظ في مستويات ممارسة النشاط البدني بين سكان الإمارة وشارك فيها أكثر من 28 ألفاً من أفراد المجتمع بزيادة 45% عن الدورة السابقة.

وحسب الاستبانة شهدت نسبة الأفراد الذين يمارسون الأنشطة البدنية وفق معايير منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً ووصلت إلى 53% في الدورة الثالثة مقارنة بـ50% في الدورة الثانية و36% في الدورة الأولى.

يعكس هذا التحسن المتواصل نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني.

وأكد محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن نتائج الاستبانة تُظهر مدى التطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني بين شرائح المجتمع كافة بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة لخلق بيئة داعمة للنشاط البدني.