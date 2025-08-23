توقف قلبها 40 دقيقة.. إنقاذ حياة مريضة تعرضت لجلطة قلبية حادة

في إنجاز طبي جديد يعكس جاهزية منظومة الطوارئ وسرعة الاستجابة، نجح الفريق الطبي في مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ حياة مريضة، بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في القلب لمدة استمرت نحو 40 دقيقة، إثر إصابتها بجلطة قلبية حادة، استدعت إسعافها إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

أحمد الخديم

وأكد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن هذا الإنجاز يجسد كفاءة الكوادر الطبية في المستشفى وقدرتها على التعامل مع الحالات المعقدة في ظروف دقيقة.

ثائر خزيم

من جهته، أوضح الدكتور ثائر خزيم، رئيس قسم القلب في مستشفى الفجيرة، أن التنسيق الفوري بين الفرق الطبية كان عاملاً حاسماً في إنقاذ الحالة، مضيفاً: «نتيجة الاستجابة الفورية وتكامل الجهود، تمكنا من إنقاذ المريضة رغم التوقف القلبي المطول، وهو ما أسهم في نجاح العلاج».