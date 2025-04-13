«صحة أبوظبي» تكشف عن علاج هشاشة العظام في الركبة بالخلايا الجذعية

كشفت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إنجاز تجربة سريرية سباقة في أبوظبي بالتعاون مع شركة التقنيات الحيوية السويدية «سيلكولابز» وبرجيل القابضة، أثبتت كفاءة عبر منتج طبي من الخلايا الجذعية (StromaForte).

وأظهر المنتج، الذي طورته «سيلكولابز»، إمكانات علاجية كبيرة لمرض هشاشة العظام في الركبة، بما يمثل إنجازاً مهماً في تقييم خيارات علاج أمراض المفاصل التنكسية باستخدام الخلايا.

وتقيم الدراسة الخصائص التجديدية للخلايا الجذعية المتوسطة، وهي نوع من الخلايا الجذعية المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهابات، وإصلاح وتجديد الأنسجة التالفة، وتوجد هذه الخلايا بشكل طبيعي في الجسم، وتعمل كوسيط بيولوجي من خلال اكتشاف مواضع التدهور أو الإصابة، وتنبيه الجسم لإطلاق عملية الاستشفاء الذاتي، بدلاً من مجرد استبدال الخلايا التالفة.

وأكدت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي أهمية هذا الإنجاز قائلة: «يقدم نجاحنا بإجراء هذه التجربة السريرية دليلاً على القدرات المتنامية لإمارة أبوظبي في إجراء البحوث الطبية العالمية وتطوير الخيارات العلاجية السباقة.