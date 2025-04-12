تفاهم لإنشاء «مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية» في دبي

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وقّعت «دبي الصحية» مذكرة تفاهم مع الجهات المؤسسة والداعمة لإنشاء «مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية»، بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وبتكلفة معقولة للفئات المستحقة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند.

وسيسهم «مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية» في توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة مناسبة.

كما يهدف المشروع إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية الشاملة في بيئة تستند إلى أرقى المعايير الطبية.

وقع المذكرة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ «دبي الصحية»، وأعضاء مجلس الأمناء المؤسسين لمستشفى الصداقة الإماراتية الهندية، وهم: فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة شركة KEF القابضة ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات ونيلش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وسيدهارث بالاشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة Buimerc Corporation والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وطارق تشوهان، نائب رئيس مجلس إدارة EFS Facilities والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وراميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانس وورلد.

وقال ممثلو مجلس أمناء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة محورية نحو إنشاء صرح طبي يحمل رسالة إنسانية، ويخدم فئات أسهمت في مسيرة دبي التنموية، وذلك انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي».

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون، الذي يجسّد قيماً مشتركة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة، تواكب أفضل المعايير العالمية».

وأضاف: «تمثل مذكرة التفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية خطوة محورية في مسيرتنا، تدعم جهودنا نحو بناء منظومة صحية متقدمة، في إطار التزامنا الراسخ بعهد «المريض أولاً»، وتعزيز تجربة المرضى وضمان حصولهم على أفضل الخدمات الطبية».