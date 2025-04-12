بطاقة صحية بأسعار رمزية للاستفادة من خدمات 134 منشأة

أفادت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنه يمكن لأي شخص موجود في الإمارات، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، الحصول على بطاقة صحية للاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية في المرافق الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في كل الإمارات في غضون 5 دقائق فقط حال استيفاء الشروط كافة، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وبأسعار رمزية.

ونوهت المؤسسة بأن إجمالي عدد منشآت المؤسسة يبلغ 134 منشأة، في حين يبلغ عدد المستشفيات 17 مستشفى، تضم 2,542 سريراً، في حين يبلغ عدد المراكز الصحية 117 مركزاً، وإجمالي عدد مراكز الصحة العامة 10 مراكز، وإجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 64 مركزاً، وعدد مراكز فحص اللياقة 22 مركزاً.

وأشارت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الذكية من خلال بطاقة هوية سارية المفعول عبر إنشاء الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو في مراكز الطباعة، ودفع رسوم الخدمة، ويتم التدقيق على الطلب من قبل الموظف المختص بالتسجيل الصحي، وفي حالة الموافقة يتم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني للمتعامل بالموافقة، وبعد الحصول على الموافقة يمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة، وفي حالة عدم الموافقة وإرجاع الطلب، يمكن للمتعامل التعديل على الطلب وإعادة تقديمه للموافقة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه في حالة المعاملات الخاصة في فئة أصحاب الهمم يجب إنشاء طلب الحصول على بطاقة صحية لذوي الهمم عبر الموقع الإلكتروني أو مراكز الطباعة، حيث يتم التدقيق على الطلب من قبل اللجنة الطبية المعنية، وفي حالة الموافقة يتم إرسال رسالة نصية للمتعامل بالموافقة، ودفع رسوم الخدمة بعد الحصول على موافقة اللجنة الطبية المعنية، منوهة بأن الشروط والمتطلبات تتمثل في هوية إماراتية صالحة، حيث تكون البطاقة الصحية صالحة لمدة 5 سنوات للمواطنين والخليجيين، وسنة واحدة للمقيمين، ولا يتم إصدار أكثر من بطاقة للشخص الواحد، شريطة موافقة اللجنة الطبية المختصة على التقرير الطبي (لفئة أصحاب الهمم)، حيث تستغرق الخدمة 3 أيام عمل في حالة استيفاء الشروط.