«الصحة» توعي الأطفال في معرض «جاهزية الأجيال»

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فعاليات «معرض جاهزية الأجيال»، الذي أقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «بناء جيل واعٍ.. ومستعد للمستقبل»، بالتزامن مع القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين المعنيين بتعزيز منظومة الجاهزية والاستجابة للأزمات.

وجاءت مشاركة الوزارة من خلال ورش تفاعلية توعوية مبتكرة تهدف إلى غرس المفاهيم الصحية السليمة في أذهان النشء بأسلوب تفاعلي ممتع وبسيط، يربط بين التعليم والتجربة العملية، وذلك ضمن جهودها الاستراتيجية لتعزيز الصحة العامة، ورفع الوعي الوقائي لدى مختلف فئات المجتمع.