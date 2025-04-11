إشارات الجسم التحذيرية جرس إنذار للتوجه إلى الطبيب

يبادر الكثيرون بعلاج أنفسهم أو البحث على الإنترنت في حالة وجود أي تغيرات في جسمهم وهو الأمر الذي صنفه الأطباء بالخطير، إذ إن الإشارات التحذيرية التي يرسلها الجسم تكون بمثابة جرس إنذار للتوجه إلى الطبيب، وأن العلاج الذاتي أو اللجوء إلى الإنترنت أو السوشيال ميديا خطر جداً.

وأكد الأطباء والمتخصصون أن إهمال بعض الأغراض البسيطة ليس من الجيد، وأن تطبيق القاعدة الصحية البسيطة «الوقاية خير من العلاج» على أي مرض، تكون ذات قيمة مهمة ليس فقط في تجنب المرض بل في الإسراع إلى الطبيب لتدارك الأمر مبكراً، لافتين إلى أنه فيما يتعلق بالنوبات القلبية التي عادة ما تكون مفاجئة فإن الجسم يرسل إشارات تحذيرية قبل نحو شهر من حدوث «النوبة»، تتمثل بالتعب أو الإجهاد المفاجئ أو عدم انتظام ضربات القلب أو آلام الصدر أو زيادة التعرق وغيرها من الأعراض التي قد يتهاون البعض في التعامل معها.

جلطة في القلب

وأكد الدكتور شادي حبوش استشاري القلب والقسطرة أن التعب غير العادي هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى حدوث أزمة قلبية وشيكة، بحيث يصبح القيام بنشاط طبيعي مثل الاستحمام أو حتى ترتيب الفراش أمراً مرهقاً، وأن النساء أكثر عرضة لهذا النوع من الأعراض مقارنة بالرجال.

وأشار إلى أن الكسل والحياة المرفهة الخالية من الحركة وعدم ممارسة الرياضة تعطل عمل وظائف أجهزة الجسم وتتسبب في أمراض مختلفة، إضافة إلى إهمال الأعراض أو الإشارات التي يرسلها الجسم مثل الإهمال في علاج السكري خاصة من لديه تاريخ مرضي، منوهاً إلى أن الكثيرين لا يهتمون بفحص الكوليسترول وليس لديهم معلومات واضحة حول الكوليسترول الضار والمفيد ويعتقد البعض أنه مرتبط بزيادة الوزن في حين أنه يمكن أن يصيب النحفاء وأن السبب الرئيسي في ارتفاعه هو الأكل غير الصحي.

وأكد الدكتور حبوش أن ارتفاع الكوليسترول والجلطات القلبية علاقة مستترة خطيرة لافتاً إلى حالة شاب عمره 40 سنة قام بإجراء قسطرة في القلب بعدما شعر بوجع في الصدر وتلقى علاجات غير متخصصة وكانت حياته في خطر، منوهاً إلى أنه من أبرز الإشارات التحذيرية التي يرسلها الجسم نغزات في القلب او الصدر، ووجع في الكتف الأيمن، وسرعة نبضات القلب دون مبرر ووجع في القلب عند ممارسة الرياضة العنيفة ورفع الأثقال والتي قد تعني ذبحة صدرية وليس الألم في العضلات كما يعتقد البعض.

ولفت الدكتور محمد المعتز اختصاصي مخ وأعصاب إلى أن الجسم يبدأ في إعطاء إشارات تحذيرية للإنسان وأنه يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة فوراً على سبيل المثال إذا صاحب الصداع التهاب الجيوب الأنفية أو تعب في الرؤية أو التهاب القولون، أو الإمساك إذ إنه من الممكن أن يكون ذلك بسبب مرض آخر يمكن تجنبه، مشدداً على ضرورة تفادي الأكلات والأغذية المالحة والمخللات والأجبان المالحة التي قد ترفع الضغط خاصة لمرضي الضغط وهو مسبب آخر للصداع.

وأشار إلى أن الأرق يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وهو أمر شائع بين النساء، وغالبا ما يشتمل الأرق على مستوى عالٍ من القلق والشرود مع ضعف عام ومزاج سيئ، كذلك في حالة حدوث ضيق في التنفس مستمر وغالباً ما يحدث بين الرجال والنساء لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية، وأنه في حالة تساقط الشعر الكثيف والمفاجئ فهذا مؤشر على احتمالية الإصابة بأمراض القلب، وهو أكثر شيوعاً عند الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

النوبات القلبية

وأفاد الدكتور عادل السيسي استشاري حالات حرجة أن آلام البطن أو الشعور بالانتفاخ أو اضطراب المعدة المستمر من بين الأعراض الأكثر شيوعاً التي تسبق الإصابة بالنوبات القلبية، حيث تستمر نوبة دقات القلب غير النظامية لمدة دقيقة إلى دقيقتين، وفي حال استمرت أكثر من ذلك وكان هناك شعور بالدوار والإرهاق فيجب الاتصال بالطبيب على الفور.