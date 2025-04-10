«الإمارات الصحية» تدعو للحصول على تطعيمات الحج قبل السفر بـ 10 أيام

نشرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فيديو توعوياً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإرشادات التوعوية الخاصة بالحصول على الفحوصات والتطعيمات اللازمة للحج، للحفاظ على سلامة الأشخاص، ودعت إلى ضرورة الحصول على الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل موعد السفر بـ 10 أيام على الأقل، والحصول على شهادة صحية، وأهمها لقاح الحمى الشوكية ابتداء من عمر سنة أو أكثر، والذي ينقسم إلى نوعين، الأول لتطعيم متعدد السكريات، ومدة صلاحيته 3 سنوات، والنوع الثاني لقاح متعدد البروتين، ومدة صلاحيته 5 سنوات، إضافة إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا.

ولفتت المؤسسة إلى أن كل التطعيمات والفحوصات متوفرة بمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة في كل أنحاء الإمارات، حيث يمكن حجز المواعيد بسهولة عبر تطبيق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كما حرصت المؤسسة على إصدار دليل توعوي للحج، لضمان صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من تأدية مناسك الحج بكل سهولة ويسر، ضمن بيئة صحية آمنة، حيث حرصت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على إعداد الدليل التوعوي، الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية، التي يجب على الحاج الالتزام بها قبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج، للحفاظ على صحته وسلامة غيره من الحجاج، وسلامة أفراد المجتمع عند العودة من الحج، حيث يعد أخذ التطعيمات أو اللقاحات قبل الحج بفترة كافية أمراً ضرورياً للوقاية من بعـض الأمراض المعدية.

وتضمن الدليل التوعوي أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني قبل السفر لتلافي أي مضاعفات خلال الحج، وكذلك ضرورة اصطحاب صندوق الإسعافات الأولية للحج، والذي يجب أن يتضمن أدوية خافض للحرارة، وأدوية للصداع، وكريمات واقية للشمس ومعقمات وأدوية الزكام والحمي، ومطهرات الجروح وكريمات للوقاية من لسعات الحشرات، وكريمات للحروق البسيطة، وميزان قياس الحرارة، وجهاز قياس السكر، لاصقات طبية وأدوية الحساسية، ويفضل أن تكون الأدوية تحت إشراف الطبيب.

وشمل الدليل الإجراءات الاحترازية أثناء الحج عبر غسل يديك باستمرار بالماء والصابون، واستخدام معقم اليدين وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية مثل المناشف أو الأواني أو سجادات الصلاة، كلك يجب تغطية الفم والأنف بمنديل أو بمرفق عند السعال أو العطس، وتجنب لمس الوجه والعينين والفم بيد غير نظيفة.