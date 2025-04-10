هيئة الصحة بدبي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز رفاهها النفسي والمهني

نظمت هيئة الصحة بدبي، صباح أمس، جلسة نقاشية حملت عنوان «لأنها تستحق الازدهار»، في متحف المستقبل، ضمن استراتيجية الرفاه النفسي، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، والتي تأتي انسجاماً مع جهودها المستمرة في تمكين المرأة وتعزيز صحتها النفسية والمهنية، بهدف توفير مساحة تفاعلية تُمكّن النساء من استكشاف سُبل تحقيق التوازن النفسي والمهني، وتطوير مهاراتهن المالية، وترسيخ ثقتهن بأنفسهن.

وألقت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة حماية الصحة في هيئة الصحة بدبي، في كلمتها الافتتاحية، الضوء على أهمية الصحة النفسية في حياة المرأة، ودورها في تحقيق التوازن والازدهار.

وقالت: «التمكين الحقيقي للمرأة يبدأ من داخلها، من وعيها بذاتها وثقتها بقدراتها، ومن امتلاكها الأدوات التي تساعدها على تحقيق التوازن النفسي والمهني. عندما تدرك المرأة احتياجاتها العاطفية والفكرية، وتتمكن من إدارة حياتها المالية والمهنية بثقة، فإنها تصبح مصدر إلهام وتأثير إيجابي في مجتمعها. جلسة «لأنها تستحق الازدهار» تتيح للنساء فرصة للتعلّم، والتفاعل، والتواصل مع نساء يتشاركن الطموح والرؤية لمستقبل أكثر ازدهاراً».

وأكدت الدكتورة هند أن هيئة الصحة بدبي تسعى من خلال عقد مثل هذه الجلسات إلى خلق بيئة داعمة تساعد النساء على تطوير مهاراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، حيث يلتقين في أجواء تُلهم، تُثري، وترسخ القيم الأساسية للنجاح الشخصي والمهني.

وتضمن جدول اليوم مجموعة من ورش العمل التفاعلية وسلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة، قدمها نخبة من الخبراء، ومن أبرزها ورشة «أدوات الرفاه النفسي: استراتيجيات لتحقيق التوازن اليومي»، قدمتها د. رفيعة غباش، تلاها ورشة «المعرفة المالية: كيف تتقنين أسلوبكِ في إدارة المال؟»، وقدمتها د. صفاء النقبي، تلاها ورشة «فنّ التواصل: كيف تجدين صوتكِ؟»، قدمها د. خالد غطاس.

ولفتت هيئة الصحة بدبي إلى أن استراتيجية الرفاه النفسي مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية في دبي وتشجيع الحوار الإيجابي بدون حواجز حول قضايا الصحة النفسية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.