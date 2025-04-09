منتدى دولي بأبوظبي يدعو لتعزيز الإنتاج المحلي للتقنيات الصحية

شهد المنتدى العالمي للإنتاج المحلي جلسة وزارية رفيعة، وذلك في إطار الجهود العالمية لتوحيد المساعي وتعزيز نظم الإنتاج المحلي للتقنيات الصحية. تنظم الحدث منظمة الصحة العالمية بدعم من مؤسسة الإمارات للدواء، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة».

وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز آليات التمويل المبتكرة مثل القروض الميسرة والحوافز المبنية على الأداء وتحقيق تكامل الأسواق الإقليمية، لدعم استدامة الإنتاج المحلي والشفافية والشمولية في السياسات الصحية.

حضر الجلسة عدد من الوزراء ممثلي المؤسسات الصحية العالمية وقادة القطاع الخاص، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العالمي لدعم نظم الإنتاج المحلي وزيادة قدرتها على توفير الأدوية والمنتجات الطبية بشكل مستدام على المستوى المحلي والإقليمي.

وعلى هامش المنتدى، اجتمعت الدكتورة فاطمة الكعبي المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، مع الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون لتوفير الأدوية والمنتجات الطبية ودعم سلاسل الإمداد والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول آمن وعالي الجودة للأدوية.

وأثنت الدكتورة حنان بلخي على دور الإمارات في استضافة المنتدى وجهودها المستمرة في دعم المبادرات الصحية الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز صحة المجتمعات.

كما اجتمعت الكعبي مع عدد من الشركات العالمية مثل شركة حكمة وشركة تابوك وشركة نوفارتيس، حيث تم مناقشة آليات التعاون في رفع مستوى التصنيع الدوائي وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من موقع الدولة كمركز إقليمي للصناعة الدوائية.

واطلعت على أبرز الشركات العارضة في المعرض المصاحب للمنتدى، والتقنيات الدوائية وابتكارات الشركات المحلية، مؤكدة على أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة الدوائية في الدولة.

وقدم معالي الدكتور آرون موتسواليدي وزير الصحة في جنوب أفريقيا، تفاصيل حول توسيع قدرة الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات ودعم مركز تقنيات mRNA في كيب تاون.

وسلط الدكتور بودي غونادي ساديكين وزير الصحة في إندونيسيا، الضوء على تجربة إندونيسيا خلال جائحة كوفيد 19 ونجاحها في تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، بينما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في مصر خارطة الطريق الاستراتيجية لإنتاج 75% من الأدوية محلياً بحلول 2035.