«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز برامج التوعية بمخاطر التدخين والوقاية منه

تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها الرامية إلى مكافحة التدخين والحد من انتشاره في المجتمع، من خلال تنفيذ برامج متكاملة للتوعية بمخاطره، وتقديم خدمات دعم موجهة للأفراد الراغبين بالإقلاع عنه، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات الصحية للوقاية من الأمراض المرتبطة.

وتدير المؤسسة حالياً 17 عيادة للإقلاع عن التدخين موزعة في مختلف إمارات الدولة، ازداد عدد المستفيدين من خدماتها هذا العام بنسبة 53 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذلك بفضل توفير برامج علاجية وتوعوية متكاملة تجمع بين الدعم الطبي والإرشاد السلوكي. كما تبنّت المؤسسة تقنيات علاجية حديثة، مثل القياس الحيوي لمستويات أول أكسيد الكربون في الجسم.

إضافة إلى التوسع في تقديم الاستشارات الافتراضية عن طريق التطبيق الذكي للمؤسسة. وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق نسبة نجاح في الإقلاع عن التدخين بلغت نحو 52.6 % من إجمالي المستفيدين، ما يعكس فعالية البرامج العلاجية والداعمة المقدمة.

وأكدت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن المؤسسة تعتمد نهجاً متكاملاً في مكافحة التدخين والتوعية بمخاطره، يستند إلى التدخل المبكر، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق خدمات الإقلاع عن التدخين.

من جانبها، قالت الدكتورة سجود الشريفي، مدير مشروع الأمراض غير السارية في المؤسسة، «تتطلب المرحلة الحالية تكثيف الجهود وتعزيز آليات الاستجابة المبتكرة التي ترتكز على التوعية والدعم المجتمعي».