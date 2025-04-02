60 ألف مستفيد من البرنامج الوطني للكشف المبكر عن التوحد

تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد الموافق الثاني من أبريل من كل عام، أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استمرار جهودها المتميزة في دعم الأشخاص المصابين بالتوحد من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج المبتكرة التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتقدّم المؤسسة برنامجاً وطنياً شاملاً للكشف المبكر عن التوحد في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها للأطفال ابتداء من عمر 18 شهراً وما فوق.

وأكدت المؤسسة لـ«البيان» أن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 60 ألف شخص منذ انطلاقه، بينهم أكثر من 32 ألف طفل في عام 2024 فقط، حيث تستمر المؤسسة في تعزيز هذه المبادرة الوطنية، في الوقت الذي تواصل فيه استخدام أحدث المعايير العالمية في التشخيص والكشف المبكر، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل فئات جديدة من مختلف الأعمار.

نور المهيري: ضعف الوعي باضطراب التوحد يؤدي إلى التأخر في التشخيص

أولويات استراتيجية

وأوضحت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المصابون بالتوحد، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين، يمثلان أولويات استراتيجية للمؤسسة، موضحةً أن ضعف الوعي باضطراب التوحد يؤدي إلى التأخر في التشخيص، ما يحدّ من فرص التدخل المبكر وتوفير الدعم الملائم، كما يساهم في عزلة المصابين وتقليص فرصهم في المشاركة المجتمعية والمهنية، ما يؤثر سلباً على جودة حياتهم واندماجهم في المجتمع.

وأضافت المهيري: «تواصل المؤسسة البحث عن حلول مبتكرة ومبكرة لتعزيز جودة حياة الأطفال المصابين بالتوحد، ويشمل ذلك تقديم الدعم لهم ولأسرهم، وتوفير برامج تدريبية وتعليمية تعزز مهاراتهم في التواصل والتفاعل الاجتماعي، إلى جانب دعم البحوث العلمية التي توفر فهماً أعمق لأسباب التوحد وآلياته، وتسهم في تطوير تدخلات فعّالة ترفع من جودة حياة المصابين وتحقق اندماجهم الكامل في المجتمع».

ويعمل فريق مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع للمؤسسة، بالتعاون مع جامعة دبي وعدد من الجامعات العالمية، على تطوير تقنيات حديثة للكشف المبكر عن التوحد باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تتبع حركة العين ومؤشرات أخرى، بهدف تسهيل عملية التشخيص وتوسيع نطاقها في المجتمع، كما يقوم الفريق بإجراء مجموعة من أبحاث الجينوم، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالإضافة إلى دراسة نوعية لفهم خصائص وأعراض التوحد لدى المراهقات الإناث، مع تطوير أدوات تشخيص باللغة العربية تتماشى مع السياق الثقافي الإماراتي، بهدف تعزيز دقة التشخيص وتقديم حلول مخصصة ومبتكرة.

حملات مكثفة

وفي سياق التوعية، يحرص المستشفى على إطلاق حملات توعية مكثفة بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد وهيئة تنمية المجتمع، بما في ذلك تنظيم جلسات تثقيف ودعم داخل المستشفى وخارجه، ويجري العمل على توسيع نطاق هذه الجلسات بالتعاون المستمر مع الجهات الشريكة، ومن أبرز هذه الحملات فعالية «أحاديث التوحد» التي تهدف إلى تمكين الأسر ودعم الأشخاص المصابين من خلال تشجيعهم على مشاركة قصصهم الملهمة، ما يعزز دمجهم في المجتمع وما لذلك من دور محوري في تعزيز صحتهم ورفاههم.

وتسعى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة اضطرابات طيف التوحد، تشمل تحسين خدمات التشخيص المبكر، وتسهيل الوصول إلى خدمات التدخل المبكر، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع الفئات العمرية، ومنهم البالغون وكبار السن.