أطباء: اتباع الإرشادات الصحية يجنّب الناس زيارة المستشفى

أكد عدد من الأطباء ضرورة اتباع إرشادات غذائية صحية خلال العيد في ظل حرص أفراد المجتمع على الزيارات العائلية التي تمتد إلى ساعات طويلة لا تخلو من الأكلات الدسمة والحلويات.

تغذية سليمة

ولفت الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة إلى أن التغذية الصحية في العيد مهمة، إذ ترتبط الأعياد والمناسبات بأنواع معينة من الأغذية والأطعمة؛ فكل مناسبة أو عيد يتميز بنوع أو أكثر من الأطعمة، ولعل عيد الفطر المبارك من أهم هذه المناسبات، والذي يتميز بتناول الحلوى كالكعك، وغيره من أنواع الحلوى، وهذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لاحتوائها على الكربوهيدرات والدهون بكميات مرتفعة، منوهاً إلى أن عدم الحذر عند تناول الأطعمة الشهيرة في العيد يؤدي إلى الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي.

تنويع الوجبات

ولفتت الدكتورة سايما خان استشاري الرعاية الصحية الأولية إلى أنه في أيام عيد الفطر المبارك يجب الانتباه إلى كمية ونوعية الطعام الذي يتم تناوله، ويجب تنويع الوجبات والحرص على التقليل من السكريات وتناولها بكميات مدروسة، لافتة إلى أن البعض يفرطون في تناول الأطعمة والمشروبات غير الصحية خلال العيد، ونتيجة لتناولهم كميات كبيرة من هذه الأطعمة والمشروبات.

انتقال مفاجئ

ولفتت الدكتورة سايما إلى أنه من الضروري أن يتذكر الجميع أن الجسم يكون قد اعتاد خلال شهر رمضان على الصيام ساعات طويلة، لذا فإن الانتقال المفاجئ من الصيام وما يترتب عليه من قلة الطعام والشراب إلى الإفراط في تناول الطعام والشراب في أيام العيد سيؤدي حتماً إلى أضرار ومشكلات صحية.

وأكدت الدكتورة وفاء عايش استشاري تغذية علاجية ضرورة الاعتدال في تناول كعك العيد، إذ يحتوي الكعك على النشويات، والدهون، والسكريات، وتعد مرتفعة بالسعرات الحرارية، وهذا ينطبق على أنواع الحلويات الأخرى المقدمة في العيد، خصوصاً أن متوسط احتياجات الفرد من السعرات الحرارية هو 2000 سعرة حرارية يحصل عليها من جميع الوجبات الغذائية اليومية، والزيادة في السعرات الحرارية يتم تخزينها في الجسم في صورة دهون، لتصبح خطراً على الجسم، وتؤدي إلى الإصابة بالسمنة.

فترات متباعدة

وأشارت الدكتورة وفاء إلى انه يُكتفى بتناول قطعتين من الكعك أو غيره من حلويات العيد طوال اليوم، وعلى فترات زمنية متباعدة حتى لا تزيد نسبة الكوليسترول في الدم؛ خصوصاً لدى مرضى الأوعية الدموية والقلب، ويسبب ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم قبل سن الخمسين زيادة من خطر أمراض القلب لاحقاً.

وحذرت الدكتورة وفاء من شرب الشاي أو القهوة في الصباح على معدة خاوية، لأن ذلك قد يسبب اضطراب والتهاب المريء والمعدة، كما يؤدي إلى فقدان الشهية وازدياد حموضة المعدة، كما ينصح بممارسة أي نشاط رياضي مناسب خلال فترة إجازة العيد حتى لا نصاب بالخمول والكسل والبدانة، وضرورة الإكثار من شرب الماء نظراً لأننا نشرب كمية أقل من الماء خلال شهر رمضان، فمن الجيد تعويض ذلك عن طريق شرب ما بين 2 إلى 2.5 لتر من السوائل يومياً، وذلك للحفاظ على مستويات السوائل لديك مرتفعة، وتنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك.