«الصحة» تشدد على أهمية الوقاية من أمراض الفم والأسنان

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الأسبوع الخليجي للفم والأسنان الممتد من 25 إلى 31 مارس فرصة لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان في مختلف المراحل التي تبدأ من مرحلة الحمل عبر التغذية السليمة للأم ما يضمن ولادة أطفال أصحاء.

وقامت الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة بتوعية أفراد المجتمع عبر حملات ومبادرات اجتماعية في المدارس والجامعات والمستشفيات، حيث تؤكد أن معظم أمراض الفم وحالاته تنجم عن مجموعة من عوامل الخطر القابلة للتغيير؛ مثل تعاطي التبغ، واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالسكريات الحرة الشائعة في الأمراض الأخرى غير السارية (مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة وداء السكري)، بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن مرض السكري مرتبط ارتباطاً متبادلاً بالإصابة بأمراض اللثة وتطورها، وتوجد أيضاً علاقة سببية بين ارتفاع استهلاك السكر وداء السكري والسمنة وتسوس الأسنان.

إجراءات

وحرصت الوزارة على إطلاق المبادرات العلاجية على مدار العام عبر حملات الفحص المجاني والكشف المبكر عن الأمراض ضمن الإجراءات الوقائية لحماية أفراد المجتمع، كذلك تقوم الشركات الخاصة بتوزيع أدوات النظافة على طلبة المدارس بهدف التوعية بصحة الفم والأسنان.

ولفتت الوزارة إلى أن صحة الفم والأسنان لدى الأطفال مسؤولية الأهل بالدرجة الأولى، حيث يجب عليهم الإشراف عليهم، وإجراء الفحوص الدورية لهم. من ناحية أخرى، نفذت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مسحاً صحياً وطنياً لصحة الفم والأسنان للأطفال على مستوى الدولة، يعدّ الأول من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات تفصيلية حول أمراض الأسنان لديهم، بما يمكّن صناع القرار من اتخاذ ما يلزم من قرارات ووضع الخطط العلاجية لها.

وأكد أحدث تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، حيث تشكل عبئاً صحياً كبيراً على العديد من البلدان وتؤثر في الناس طوال حياتهم، ما يسبب لهم الألم وعدم الراحة والتشوه، بل والوفاة، وتشير التقديرات إلى أن أمراض الفم تؤثر في نحو 3.7 مليارات شخص، حيث تنجم أمراض الفم عن مجموعة من عوامل الخطر القابلة للتغيير والمشتركة بين العديد من الأمراض غير السارية.

وأكد الدكتور فادي عبدالقادر أن الإفراط في تناول السكريات، والعادات الغذائية الخاطئة، وتجاهل الفحوص الدورية للأسنان، أكثر الأسباب وراء أمراض الأسنان لدى الأطفال، وأن صحة أسنان هذه الفئة العمرية هي مسؤولية الأهل بالدرجة الأولى.

وأفادت الدكتورة ديانا الحمايدة، أخصائي علاجات وتجميل الأسنان، بأنه يمكن تجنّب أمراض الفم والأسنان عبر مجموعة من الإرشادات الوقائية، منها اتباع نظام غذائي متوازن ومنخفض السكريات الحرة وغني بالفواكه والخضروات، وتفضيل اتخاذ الماء مشروباً رئيسياً، والتوقف عن استخدام جميع أشكال التبغ، وتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلوريد.