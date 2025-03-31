مواليد العيد يضيئون أجواء مستشفيات أبوظبي

شهد مستشفى برجيل ومستشفى ميديور في أبوظبي لحظات مؤثرة مع حلول أولى ساعات عيد الفطر المبارك، حيث استقبلا صيحات الحياة الأولى لمواليد جدد، لتبدأ الاحتفالات بفرحة مضاعفة.

وكان من بين هؤلاء المواليد الطفلة الثانية للزوجين الأردنيين أشرف جويدة وسحر علّان، التي وُلدت في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في مستشفى برجيل، بوزن 3.62 كجم، على يد الدكتورة هالة السيد، أخصائية أمراض النساء والولادة.

وقال والد الطفلة: «يُقال إن العيد وقت للرحمة والبركة، وقد عشنا هذا الشعور بكل معانيه، عندما سمعتُ بكاء طفلتنا في منتصف الليل».

ووصفت الدكتورة هالة السيد اللحظة بأنها ثمينة ومليئة بالمشاعر، مضيفة: «خلال أكثر من عشرين عاماً من عملي في هذا المجال، حضرت الكثير من لحظات الولادة، لكن أكثرها تميزاً ولادة طفل في أولى ساعات العيد تمنحنا إحساساً بنعمة مضاعفة».

وفي الساعة 12:44 صباحاً من يوم عيد الفطر، استقبل مستشفى ميديور في أبوظبي مولوداً جديداً لعائلة هندية، حيث رزق الزوجان كاديجاث ريشانا ونشاد عبد الرحمن بطفل ذكر (لم يُسمَّ بعد) بلغ وزنه 3 كجم، وسط مشاعر غامرة بالفرح والامتنان.

وعبر الوالدان عن سعادتهما قائلين: «نشعر أننا محظوظان بقدوم مولودنا في هذا الشهر المبارك».

وأشرفت على عملية الولادة الدكتورة ريشا سايني، أخصائية أمراض النساء والتوليد، التي وصفت اللحظة بأنها مليئة بالبهجة.