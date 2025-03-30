بالتعاون بين «صحة» و«بيورهيلث» و«معاً».. افتتاح مركز جديد لغسيل الكلى في أبوظبي

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً»؛ الجهة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة مخصصة، عن تعاونها مع مجموعة «بيورهيلث»؛ أكبر مجموعة للرعاية الصحية المتكاملة في الشرق الأوسط، وشركة «صحة»؛ إحدى المنشآت التابعة لها، لافتتاح مركز لغسيل الكلى في أبوظبي.

وتتولى شركة «صحة» إدارة المركز الذي يقدم خدماته لأفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود ممن يعانون من الفشل الكلوي، ما يضمن وصولاً أكبر للرعاية الأساسية، وتحسين مستويات صحة ورفاه مجتمع أبوظبي.

وتعمل هيئة «معاً» على تخصيص جزء من المساهمات المجتمعية لدعم هذا المشروع، في إطار جهودها الرامية لدعم المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويأتي المشروع في إطار المبادرة التي أطلقتها هيئة «معاً» مؤخراً بعنوان «من المجتمع للمجتمع»، وانسجاماً مع إعلان «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

وتتولى شركة «صحة»، التابعة لـ«بيورهيلث» إدارة المركز، الذي يتيح لمرضى الفشل الكلوي الحصول على علاج غسيل الكلى مجاناً لضمان وصول مرضى الكلى ذوي الدخل المحدود في أبوظبي إلى العلاج اللازم والضروري لهم.

ويقع المركز في «شارع زايد الأول»، ويتسع لـ 112 مريضاً ممن يحتاجون إلى جلسات غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً.