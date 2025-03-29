أبوظبي تستقبل قادة القطاع الصحي من مختلف دول العالم

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يستعد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 لاستقبال نخبة من قادة قطاع الصحة والعافية ضمن حوارات مفتوحة وجلسات حصرية لتبادل الآراء والرؤى وتعزيز العمل المشترك على مدار أيامه الـ 3.

حيث يعقد في الفترة من الـ 15 وحتى الـ 17 من أبريل المقبل، وستشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 200 متحدث لرسم ملامح جديدة للصحة والعافية عبر حوارات وعلاقات تعاون رفيعة المستوى.

وتضم قائمة المتحدثين، المؤكد حضورهم، مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وصناع سياسات وباحثين ومستثمرين ومبتكرين في الرعاية الصحية لتبادل الرؤى والمعلومات ومعالجة أبرز التحديات لصياغة مستقبل الصحة. من بينهم أنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية.

والدكتور جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، والدكتور نير بارزيلاي، مدير معهد أبحاث الشيخوخة في كلية ألبرت أينشتاين للطب، وميشيل ديماريه، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا، والسير جوناثان سيموندز، رئيس مجلس إدارة شركة جلاكسو سميث كلاين. كما تضم القائمة وزراء الصحة من دول مثل البحرين ومصر ونيبال واليونان.

حوارات بناءة

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «يسعدنا استقبال نخبة من قادة الأعمال والمبتكرين والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم للتفاعل ضمن حوارات بنّاءة ودفع عجلة التعاون والجهود المشتركة. ولا شك أن أبوظبي تنفرد بمكانة استثنائية تمكنها من تعزيز الصحة الدقيقة، وتسريع وتيرة الابتكار وصياغة مستقبل أكثر صحة ومرونة للجميع، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتنوعها السكاني الكبير واستثماراتها الواسعة في علوم الحياة.

ومن خلال الجمع بين قادة الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع، نؤسس بيئة محفزة لازدهار الأفكار المبتكرة، وإطلاق الحلول العالمية التي تعزز الاكتشافات الاستثنائية، وتسهم في صياغة مستقبل الرعاية الصحية».

ومن المتوقع أن يستقبل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 أكثر من 15 ألف زائر و1900 وفد و200 متحدث و150 جهة عارضة من 90 دولة لتعزيز تبادل المعارف، وإبرام الشراكات الاستراتيجية التي تعزز تطور القطاع الصحي عالمياً.

وسيشهد الحدث الإعلان عن الفائزين بهاكاثون الصحة الذكية، فضلاً عن إقامة «المنتدى» الذي يمثل منصة عالمية تجمع قادة الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع ورواد الأبحاث لمعالجة تحديات الرعاية الصحية الرئيسية.

وستكون «منطقة الشركات الناشئة» مركزاً للتعاون والابتكار، وستمكن الشركات الناشئة من عرض أفكارها المبتكرة أمام المستثمرين. كما سيشهد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة الكشف عن أسماء الفائزين بجائزة الابتكار، للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين يسهمون بتعزيز الابتكار والتعاون، وترسيخ ثقافة التميز.