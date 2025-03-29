أبوظبي توفر علاجاً بتقنية التحرير الجيني لمرضى فقر الدم المنجلي والثلاسيميا

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن توفير علاج كاسجفي CASGEVY، للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أوَّل علاج بتقنية التحرير الجيني «كريسبر - كاس9».

ويفتح هذا الإنجاز آفاقاً جديدة، ويقدم علاجاً مبتكراً للمرضى الذين يعانون من فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، المعتمدة على نقل الدم، ويرسِّخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة، ويعد إضافة نوعية في مجال الابتكار والعلاجات الجينية.

ويقدم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية العلاج، بالتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «فيرتيكس» المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ومن المقرر أن يبدأ أول مريض رحلة العلاج للاستفادة من هذا العلاج المبتكَر في مستشفى ياس كلينك، في شهر أبريل من هذا العام.

ويُعَدُّ التحرير الجيني «كريسبر - كاس9»، تقنية مبتكرة لتعديل الجينات بدقة عالية، بهدف علاج بعض الأمراض الوراثية، من خلال تعديل تسلسلات محدَّدة من الحمض النووي. ويعطَى علاج «كاسجفي» مرة واحدة فقط، ويصمَّم خصيصاً لكلِّ مريض، من خلال استخلاص خلايا جذعية من نخاع عظم المريض، وتحريرها جينياً في المختبر، ثمَّ يُعاد زرعها في جسد المريض، لتقدم له مفعولاً طويل المدى.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «نواصل في دائرة الصحة في أبوظبي، التزامنا بالحفاظ على صحة ورفاهية المجتمع، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في الإمارة.

حيث نهدف إلى إنشاء منظومة رعاية صحية، هي الأكثر كفاءةً على مستوى العالم، عن طريق تبنّي أحدث الابتكارات والتقنيات الواعدة. ومن خلال تسخير علوم الجينوم، نسعى إلى تطوير علاجات متقدمة لمواجهة التحديات الصحية المعقَّدة، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار».