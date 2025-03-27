ترخيص 2848 مهنياً صحياً عبر منصة «الفرص» بدبي خلال شهرين

كشفت هيئة الصحة بدبي أن عدد المهنيين الصحيين الذين تم ترخيصهم من خلال منصة «الفرص»، التي أطلقتها الهيئة، خلال شهرين، وصل إلى 2848 مهنياً، وذلك بعد الإعلان عن الشواغر وآلية ترخيص فئة المسجلين (Talent Pool).

وأكدت هيئة الصحة، لـ«البيان»، أنه من خلال المنصة تم الإعلان عن 90 وظيفة، بينها 83 طبية و7 إدارية من قبل 52 منشأة صحية مرخصة.

وقال الدكتور هشام الحمادي، مدير إدارة التراخيص الصحية بهيئة الصحة بدبي: إن المنصة لاقت اهتماماً كبيراً من قبل المهنيين الباحثين والمسجلين في الهيئة، حيث بلغ أعداد الزائرين المستكشفين للمنصة حتى الآن 84088 زائراً، وبلغت نسبة الباحثين من فئة التمريض 40 %، تلتها فئة المهن المساعدة 36 %، والأطباء 19 %، والوظائف الإدارية 2 %، مؤكداً أن منصة «الفرص» الأولى من نوعها التي تنظمها جهة حكومية متخصصة، ما يسهم في تحسين كفاءة التوظيف وسهولة الوصول إلى الفرص المتاحة.

وأوضح أهمية الدور الذي تقوم به المنصة كمبادرة رقمية مبتكرة لهيئة الصحة بدبي ضمن نظام «شريان» (نظام التراخيص الصحية في إمارة دبي)، بهدف توفير بوابة إلكترونية موحدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الصحي بالإمارة، مشيراً إلى أن المنصة تمكن المهنيين الصحيين من التقديم على الوظائف المتاحة بسهولة، كما توفر لأصحاب العمل أداة فعّالة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة وفقاً لمتطلبات الترخيص في دبي، وذلك تجسيداً لرؤية الهيئة لجعل دبي موطن الريادة في الصحة والسعادة والازدهار.

وأكد الدكتور الحمادي أن هدف إطلاق المنصة تعزيز فرص التواصل بين المؤسسات الصحية والمواهب المهنية المسجلين في خانة المواهب (Talent Pool)، والبالغ عددهم 23878 مهنياً مسجلاً، إلى جانب دعم المستثمرين الجدد في استقطاب المهنيين الصحيين، حيث تسهم المنصة في جذب الخبراء والمهنيين الدوليين، ما يعزز مكانة دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المنصة تعكس حالة سوق العمل واتجاهات التوظيف في المجال الصحي، ما يساعد المؤسسات الصحية على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة، كما تدعم المنصة سياسات التوطين في القطاع الصحي الخاص، من خلال تسهيل البحث عن وظائف وتقليل الوقت اللازم للإعلان عنها ومراجعة الطلبات.