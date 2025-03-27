«جمّع تسُد» تضامن مجتمعي يمنح الأمل لمحاربي السرطان

تجدد «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» التزامها بدعم المصابين عبر «حملة زكاة» السنوية، مع حلول شهر رمضان المبارك، وتهدف الحملة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى والناجين وأسرهم، بغض النظر عن أعمارهم أو جنسياتهم، إذ تمثل هذه الحملة وغيرها من مبادرات الجمعية في الشهر الفضيل بصيص أمل يضيء درب المصابين، ويسهم في تخفيف تكاليف العلاج.

وتأتي حملة هذا العام تحت شعار «جمّع تسُد»، تأكيداً على أهمية تضافر الجهود المجتمعية في مواجهة السرطان الذي يعزل مرضاه عن أحبّتهم ومجتمعهم، وإعادة الأمل إلى نفوس المصابين من خلال الاتحاد الذي يصنع فرقاً جوهرياً في حياتهم، ويمنحهم القوة والعزيمة والصبر للانتصار في المعركة ضد السرطان، ومتابعة رحلة العلاج حتى الشفاء والتعافي منه.