المجلس الصحي يناقش مستقبل الرعاية الصحية في الدولة

ناقش المجلس الصحي، خلال اجتماعه بدبي، رؤى جديدة لمستقبل الصحة في الإمارات، لصياغة ملامح مرحلة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل.

وترأس الاجتماع بالنيابة عن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، بحضور قيادات القطاع الصحي الحكومي والخاص في الدولة.

وأكد المجتمعون أن المشاريع الاستراتيجية الصحية تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة صحية مرنة ومستدامة بمعايير مستقبلية، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الدولة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية العالمية وتحسين جودة الحياة.

واستعرض المجلس الإنجازات التي حققتها الإمارات في المجال الصحي بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة وبما يتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، مؤكداً أهمية تحقيق أهداف «عام المجتمع» من خلال إطلاق مبادرات وبرامج صحية مجتمعية مبتكرة تعزز نمط الحياة الصحي، مما يسهم في بناء مجتمع صحي متماسك ومستدام.

وناقش المجلس حزمة من المشاريع الصحية المبتكرة ومن أبرزها مشروع السحابة الصحية، ومشروع الترخيص الموحد للمهنيين الصحيين في الدولة، واطلع على الإجراءات التي تمت بشأن إنشاء مجلس الإمارات لاعتماد منشآت الرعاية الصحية، إضافة إلى مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة.

كما اطلع المجلس على التقدم المحرز في تطوير منصة تتبع رحلة المهني الصحي، والتي تشمل منصة الابتعاث، بعد إنجاز البنية التحتية للمنصة 100 %، وجاري العمل على التكامل والربط المباشر مع الجهات المعنية.

وتمت مناقشة تطوير معايير تنظيم الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وسلامة المرضى، مع الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي، الأمر الذي يدعم توجهات الإمارات نحو الريادة العالمية في مجال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة الحياة.

وأشاد المجلس بريادة الإمارات في مجال التشريعات الصحية من خلال اعتماد مجلس الوزراء الموقر اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، إضافة إلى اعتماد سياسة وطنية جديدة لمكافحة المخاطر الصحية، لرفع الجاهزية الوطنية للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية، مما يعزز كفاءة النظام الصحي والمنشآت الصحية وبناء قدرات وطنية، مدعوماً بعقد شراكات دولية وتشجيع البحث العلمي للارتقاء بالمكانة التنافسية للدولة في هذا المجال الحيوي.