«الصحة»: إصدار إذن استيراد أدوية شخصية مجاني

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إصدار إذن استيراد أدوية شخصية مجاني، حيث تتيح هذه الخدمة للمسافرين القادمين إلى الدولة «خدمة اختيارية» الحصول على موافقة مسبقة لاصطحاب وإدخال الأدوية الشخصية المراقبة، وذلك تجنباً لأي مساءلة قانونية عند الدخول إلى الدولة، وكذلك تتيح للمقيمين في الدولة الحصول على موافقات لاستيراد الأدوية الشخصية من خلال شركات الشحن.

ولفتت الوزارة عبر موقعها الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي، أنه يمكن للمسافرين القادمين إلى الدولة الاستفادة من الخدمة في حالة الرغبة في الحصول على موافقات إلكترونية، ويُسمح فقط باصطحاب كمية أدوية لا تتجاوز حاجة المريض ولمدة أقصاها 3 أشهر، مشيرة إلى أن إجراءات الخدمة تتمثل في الدخول إلى موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية وتعبئة البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديم الطلب، وتوفير المستندات المطلوبة وهي عبارة عن الوصفة الطبية «هي مستند صادر من الطبيب للحصول على الدواء».

وأفادت الوزارة إلى أنه يجب أن تتضمن الوصفة الاسم الكامل للمريض، اسم الدواء مع الجرعة، شكل الجرعة ومدة العلاج، كما يتوجب وجود تاريخ الإصدار مع اسم الطبيب على الوصفة الطبية، وأنه يجب تقديم الوصفة الطبية خلال 3 أشهر من صدورها، وأن تكون صادرة مختومة من قبل المنشأة الصحية الذي يتلقى بها المريض العلاج، إضافة إلى التقرير الطبي و«هو تقرير شامل يغطي التاريخ المرضي للشخص» وهذا البند اختياري.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يتضمن التقرير الطبي الاسم الكامل للمريض والتشخيص «الحالة الطبية»، وخطة العلاج «اسم الدواء والجرعة وشكل الجرعة طوال مدة العلاج»، كما يتوجب وجود تاريخ الإصدار مع اسم الطبيب على التقرير الطبي، يجب تقديم التقرير الطبي خلال سنة من صدوره، وأن يكون صادراً مختوماً من قبل المنشأة الصحية التي يتلقى بها المريض العلاج.

ونوهت الوزارة إلى أن الشروط والمتطلبات للمقيمين في الدولة أن يكون للأشخاص فوق السن القانوني، إذ يجب تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني للحصول على الموافقة الإلكترونية، وبالنسبة لمن هم دون السن القانوني يجب تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني بواسطة وليّ، حيث يتم الحصول على الخدمة فور تحميل البيانات والوثائق المطلوبة.