مستشفى القاسمي للنساء «صديق للطفل»

سجلت منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً متميزاً جديداً بحصول مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لها، على لقب «مستشفى صديق للطفل» للمرة الثانية، عقب نجاحه في اجتياز التقييم الشامل الذي أجرته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، المتمثلتان باللجنة الوطنية للأمومة والطفولة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية. وهنأت الدكتورة صفية الخاجة، مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، إدارة المستشفى وكوادرها بمناسبة حصولهم على اللقب العالمي للمرة الثانية.

مؤكدة أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وكوادرها الطبية والإدارية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز جاهزيتها واستجابتها لمختلف التحديات.