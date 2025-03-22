مؤسسة الجليلة توفر خدمات الفحص عبر عياداتها المتنقلة

في إطار الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الأولية لكل الفئات والأعمار، تعزز مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية، عبر العيادات المتنقلة الوصول إلى شرائح مجتمعية مختلفة، بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومجلس دبي الرياضي.

وكانت العيادات المتنقلة قد أكملت مرحلتها الأولى في حديقة الخوانيج وبدأت الثانية في حديقة البرشاء، حيث تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يومياً من الساعة 4 إلى 5 مساءً، وتضم تجهيزات طبية متقدمة يشرف عليها فريق متطوع من مهنيي الرعاية الصحية.

وحظيت المبادرة بإقبال واسع من جانب المستفيدين، إذ توفر خدمات صحية مجانية تشمل: الاستشارات الطبية الأولية، فحوصات السكري، قياس المؤشرات الحيوية، وخدمات الإحالة الطبية عند الحاجة، بما يتماشى مع عهد دبي الصحية «المريض أولاً» وأهداف عام المجتمع في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز التكافل الاجتماعي.

خدمات شاملة

وأكدت الدكتورة ضحى العوضي، مديرة المبادرات المجتمعية في مؤسسة الجليلة، أن المبادرة تهدف للوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة على مدار السنة، مثل العمال في المجمعات السكنية، كبار المواطنين، الأيتام، وأصحاب الهمم.

وقالت: «نقدم خدمات طبية تشمل قياس الطول والوزن، حساب مؤشر كتلة الجسم، قياس درجة الحرارة، ضغط الدم، معدل النبض، ونسبة الأكسجين في الدم، إلى جانب فحوصات أخرى ذات صلة، إضافة إلى التوعية بالأمراض المزمنة وسبل التعامل معها خلال شهر رمضان».

وأوضحت أنه إذا وجدت حالات تحتاج إلى تدخل طبي عاجل يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى لاستكمال العلاج، وفي حال كان المستفيد غير قادر على تحمل هذه التكاليف المالية، يمكن تقديم الدعم له من خلال برنامج «عاون»، الذي يوفر الرعاية الطبية ويتكفل بهذه النفقات.

أطباء متطوعون

وأشادت العوضي، بالأطباء المتطوعين من «دبي الصحية» وطلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الذين أظهروا حماساً وتفاعلاً كبيراً للمشاركة في الحملة، مشيرة إلى استمرار توسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وقال محمد فرحان افتخار، أحد المراجعين للعيادات المتنقلة، إن الفريق الطبي متعاون والخدمات سريعة، ما جعل تجربته سلسة خلال إجرائه فحوصات ضغط الدم، وفحص السكر، وغيرهما. من جهتها أضافت وفاء عودة، إحدى المستفيدات، أنها المرة الأولى التي راجعت فيها العيادة المتنقلة، وترى أنها بديلاً سريعاً للفحوصات التي تجرى في المستشفيات.