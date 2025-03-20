منح مجموعة «تداوي» الصحية «علامة دبي للوقف»

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» إلى مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي تقديراً لمبادرتها الإنسانية الرائدة «تَداوي بالرحمة تُداوي» وهي أول وقف طبي مبتكر بالدولة وتهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى المعوزين ومحدودي الدخل في دبي ودولة الإمارات.

وسلم علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر «علامة دبي للوقف» إلى مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بحضور خالد آل ثاني نائب الأمين العام وزينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وأشاد المطوع بجهود مجموعة تداوي للرعاية الصحية في دعم العمل الخيري والوقف المبتكر، مثمناً هذه المبادرة النوعية التي تعكس روح العطاء والتكافل الاجتماعي التي أطلقتها مجموعة تداوي الصحية لتوفير العلاج للمرضى غير القادرين ومحدودي الدخل مجاناً.

وقال إن منح مجموعة تداوي «علامة دبي للوقف» يأتي تقديراً لدورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقف المبتكر بما ينسجم مع استراتيجية المؤسسة في دعم القطاع الصحي، داعياً المؤسسات الصحية إلى تبني مبادرات مماثلة تسهم في تخفيف الأعباء على المرضى المعسرين وتوفر خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لغير القادرين. وأعرب مروان حاجي ناصر عن اعتزازه بحصول مجموعة «تداوي» على «علامة دبي للوقف»، مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة رسالتها الإنسانية لخدمة المرضى من الفئات محدودة الدخل وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.

وقال: نؤمن في مجموعة تداوي بأن الرعاية الصحية حق للجميع ومن هذا المنطلق أطلقنا مبادرة «تَداوي بالرحمة تُداوي» لتوفير العلاج المجاني للمرضى غير القادرين، مشيراً إلى أن المبادرة نجحت منذ إطلاقها في شهر رمضان الماضي في علاج أكثر من 3000 مريض بتكلفة تقارب 3 ملايين درهم.

وأكد أن المبادرة مستمرة في استقبال المرضى المحتاجين يوم الجمعة من كل أسبوع في مركز تداوي الصحي بديرة حيث يتلقى المستفيدون الفحوصات الطبية (التحاليل والأشعة والعلاجات وحتى التدخلات الجراحية الضرورية) دون أي مقابل مالي وذلك بجهود فريق طبي متخصص مدعوم بكادر تمريضي وإداري محترف لضمان أعلى مستوى من الرعاية الصحية.

وثمنت زينب جمعة التميمي، المبادرة الإنسانية النبيلة لمجموعة تداوي ودورها الفاعل في توفير الرعاية الصحية لمحدودي الدخل، وقالت إن هذا النوع من المبادرات الإنسانية يدعم الأهداف الاستراتيجية للوقف في تعزيز وتطوير جهود المؤسسات المختلفة للإسهام في مجالات العمل الخيري والإنساني ضمن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع ومساندة الفئات المحتاجة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وروح التعاون المتأصلة في المجتمع الإماراتي.