مجالس «الصحة» تعزز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر مكاتبها التمثيلية مجالس رمضانية للتعريف بالبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» في إمارات؛ الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، من أجل تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء في منح المرضى أملاً في التعافي والحياة، وذلك ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تحفيز المشاركة المجتمعية في الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة ودعم صحة وسلامة المجتمع تجسيداً لأهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو ترسيخ منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية، ورفع مستوى الثقافة المجتمعية حول التبرع وزراعة الأعضاء.

وأكد الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن عقد هذه المجالس الرمضانية تأتي ضمن الجهود المستدامة التي تبذلها الوزارة في تعزيز وعي أفراد المجتمع بدور التبرع بالأعضاء في تغيير حياة الآخرين إلى الأفضل، كما تتوافق مع تطلعات عام المجتمع في نشر قيم الترابط والتكافل الإنساني وتعزيز التلاحم بين الأفراد وتنسجم مع قيم شهر الخير، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التميز الصحي لدولة الإمارات، ويؤكد على الإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية، والتي تشهد تحولاً إيجابياً على جميع المستويات.

وقال: ارتفع عدد المسجلين للتبرع في برنامج «حياة» إلى 32,704 أفراد مسجلين للتبرع، كما بلغ عدد المتبرعين في الإمارات 331 شخصاً، في حين وصل عدد الأعضاء المزروعة في الدولة إلى 1216 عضواً، كما ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين أجريت لهم عمليات زرع أعضاء داخل البلاد إلى 1167 شخصاً بحلول عام 2024، وذلك في إطار الإنجازات النوعية في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وأوضح الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن برنامج «حياة» يعد الأسرع نمواً في العالم في مجال التبرع بالأعضاء، وذلك بفضل الحملات المتكاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم وأهداف البرنامج، والاستفادة من اللقاءات الدورية مع جميع فئات أفراد المجتمع لإبراز مزايا البرنامج ومشاركة شهادات حية لمرضى استعادوا الأمل في الحياة بعد نجاح عملية الزراعة، مما يرفع أعداد المسجلين بالبرنامج.