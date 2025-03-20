علاج طفل عمره 7 سنوات من مرض نادر

نجح أطباء مستشفى الشيخ خليفة الطبية التابع لشركة «صحة»، إحدى مجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، من مساعدة طفل سوري يبلغ من العمر سبع سنوات في التغلب على مرض ستيل (التهاب المفاصل الجهازي مجهول السبب)، وهو حالة صحية نادرة وصعبة.

وتم تشخيص إصابة الطفل المريض بمرض ستيل في أغسطس عام 2023، وهي حالة معقدة تؤثر على حوالي 1.6 من كل 100 ألف طفل على مستوى العالم، وغالباً ما يتم الخلط بينها وبين العدوى أو أمراض أخرى بسبب أعراضها. وقد يسبب هذا الاضطراب حمى طويلة أو متكررة، وطفح جلدي، وتيبس وتورم وألم في المفاصل، بالإضافة إلى مشكلات في القلب والرئتين والدم.

وعند دخوله إلى «مدينة الشيخ خليفة الطبية»، تم إجراء فحص شامل لاستبعاد الأسباب المعدية والخبيثة. وشمل العلاج الأولي جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات، والتي تم تخفيضها تدريجياً. ومنذ نوفمبر 2023، توقف المريض عن أخذ الكورتيكوستيرويدات ويجري الآن التعامل مع حالته بفعالية باستخدام الطب البيولوجي. وبفضل هذا العلاج المستهدف، أصبح مرضه تحت السيطرة.