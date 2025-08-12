«رويال مارسدن» البريطانية تشيد بجهود جواهر القاسمي في تطوير أبحاث الطب الدقيق لعلاج السرطان

أشادت مؤسسة «رويال مارسدن» البريطانية الخيرية، الداعمة لـ «رويال مارسدن»، أكبر مركز شامل لعلاج السرطان في أوروبا، في تقريرها السنوي، بالدور المحوري الذي أدّاه دعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، الرئيسة المؤسِّسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، في تطوير أبحاث علاج السرطان.

مؤكدة أن مبادرات سموها أسهمت في إحداث تقدم نوعي في «مختبر الشارقة» للجينوم السريري، ضمن «مركز علم الأمراض الجزيئية» التابع للمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR)، خلال السنوات الخمس الماضية، ما ساعد على تسريع الوصول إلى تشخيصات دقيقة، وعلاجات شخصية متقدمة للمرضى.

وأكد التقرير أن الدعم الذي قدمته سموها للمختبر، مكّن الفريق العلمي من تسريع الوصول إلى التشخيص والعلاج، وإتاحة الأمل لآلاف المرضى، عبر استحداث خدمات رائدة في مجال الطب الدقيق، وتوسيع نطاق التجارب السريرية، واعتماد تقنيات جينومية متقدمة.

ويُعد «رويال مارسدن» في لندن، الذي تأسس عام 1851، أول وأعرق المراكز الطبية المتخصصة في علاج السرطان على مستوى العالم، ويتميّز بتخصصه في التشخيص والعلاج والبحث في مختلف أنواع السرطان، ويضم طاقماً طبياً ذا خبرة واسعة.

بالإضافة إلى قسم مخصص لعلاج الأطفال والشباب. ويستقبل المستشفى سنوياً أكثر من 50 ألف مريض، ويعمل بالتكامل مع الشريك الأكاديمي «معهد أبحاث السرطان» في لندن، ما يعزز مكانته مؤسسة رائدة في تطوير علاجات السرطان عالمياً.

منحة إنسانية

وانطلق «مختبر الشارقة»، بمبادرة إنسانية من سمو الشيخة جواهر القاسمي، عام 2018، عبر تبرع بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، لدعم إنشاء المختبر ضمن «مركز علم الأمراض الجزيئية» في «رويال مارسدن» بالمملكة المتحدة، بالشراكة.

وجاء هذا التبرع، انطلاقاً من إيمان سموها العميق بأن دعم البحث العلمي هو حجر الأساس في التصدي لمرض السرطان، وأن هذه الأبحاث ستُحدث فرقاً حقيقياً على المستوى العالمي، عبر تطوير علاجات دقيقة، يستفيد منها المرضى في مختلف أنحاء العالم، وليس في إطار المؤسسة فقط.

تقنية «الخزعة السائلة»

وسلّط التقرير الضوء على خدمة Marsden360، المطورة بالشراكة مع Guardant Health، والتي تتيح تشخيص الطفرات الجينية المرتبطة بسرطان الرئة، من خلال «الخزعة السائلة»، أي تحليل عينة دم للكشف عن السرطان، بهدف تحديد التغيرات الجينية في الحمض النووي، ما يُسهم في ربط المرضى بالعلاجات المناسبة لحالتهم.

وأُتيحت هذه الخدمة ضمن دراسة وطنية، أجرتها «هيئة الخدمات الصحية الوطنية» في إنجلترا (NHS England)، على مرضى يُشتبه بإصابتهم بسرطان الرئة في مراحله المتقدمة، إلى جانب توفير خدمة تحليل الحمض النووي «ctDNA» المُموّلة من الهيئة، لتوجيه قرارات العلاج لمرضى سرطان الثدي المتقدم، المؤهلين للاستفادة منها.

اختبارات مؤتمتة

وأشار التقرير إلى أن المختبر يمضي قدماً في الطريق نحو ترسيخ مكانته أول مرفق في المملكة المتحدة يُجري اختبارات جينومية مؤتمتة بالكامل، بقدرة تصل إلى 5000 اختبار شهرياً، وذلك بالتعاون مع شركة أوتوماتا المتخصصة Automata، وهي شركة عالمية للبيولوجيا الحيوية، توفر خدمات آلية مؤتمتة بالكامل لقطاع العلوم الأحياء .

تقنيات جينومية

وتشمل التكنولوجيا المتطورة جهاز Nanopore Promethion فائق الإنتاجية، لتسلسل الحمض النووي باستخدام «القراءات الطويلة»، ما يتيح قراءة دقيقة للبنية الجينية دون تجزئة، وتوفير رؤى جديدة، تساعد في تطوير علاجات أكثر دقة.

حيث تم تحليل 110 جينومات كاملة باستخدام هذا الجهاز حتى الآن، ولفت التقرير إلى أن المركز يلعب دوراً فاعلاً في تجارب سريرية نوعية، تشمل تجارب ENABLE-NGS وPREVAIL وICED، التي تستهدف أنواعاً متعددة من السرطان، مثل سرطان الدم وسرطان الرئة وسرطانات ذات استعداد وراثي نادر، كما يشارك في تجربة SIGNIFIED لفحص المصابين بمتلازمة «لي-فراوميني»، عبر التصوير السنوي الشامل.

وفي مجال سرطانات الرأس والعنق، يشارك المختبر في تجربة INOVATE لرصد الورم عبر اختبارات الدم، دون الحاجة لجراحات إضافية، إلى جانب تجربة RECUT Plus، التي تستكشف أسباب فشل العلاج الإشعاعي لدى بعض المرضى، لتحديد مستهدفات علاجية جديدة.