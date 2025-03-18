«الثلاثي الأبيض» في المنتجات الغذائية يسبب الأمراض ويؤذي الصائمين

أكد أطباء، استناداً إلى دراسات عالمية، أن «اللون الأبيض» في المنتجات الغذائية أسرع طريق إلى الأمراض والشيخوخة المبكرة، إضافة إلى أنه عدو الصيام الأول، حيث يلازمه الشعور بالجوع المستمر، ويأتي على رأس الهرم الغذائي السكر الأبيض الذي يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة ويؤدي إلى زيادة الوزن ومشكلات صحية مثل السكري، وكذلك الطحين الأبيض الذي يفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية مقارنة بالحبوب الكاملة، ما يسبب ارتفاعاً سريعاً في سكر الدم ويزيد من خطر السمنة، إضافة إلى الأرز الأبيض الذي يعد أقل فائدة من الأرز البني، حيث يفتقر إلى الألياف والمواد المغذية التي تساعد على الشعور بالشبع وتنظيم السكر في الدم.

شيخوخة مبكرة

ولفت الدكتور أحمد لمعي استشاري جراحة السمنة والتجميل إلى أن ارتفاع السكر في الدم بسبب النشويات المكررة التي تتحول بسرعة إلى سكر في الجسم، يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين وتكوين المنتجات النهائية لارتباط السكر بالبروتينات (AGEs)، التي تسبب تلف الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى التجاعيد وترهل البشرة، كذلك حدوث مع يعرف بالإجهاد التأكسدي عبر الكربوهيدرات المكررة التي تزيد من الالتهابات في الجسم، ويسرّع تلف الخلايا ويؤثر في نضارة البشرة.

وأشار الدكتور لمعي إلى أن الدقيق الأبيض يفتقر إلى الألياف، ما يؤدي إلى الجوع السريع والإفراط في تناول الطعام، ويسبب ارتفاعاً مفاجئاً في السكر بالدم يليه انخفاض سريع، ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكريات.

السكري وأمراض القلب

ونوه الدكتور لمعي إلى أن الاستهلاك المفرط يؤدي إلى إرهاق البنكرياس وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني ويخلق مقاومة أنسولين كما أن ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار يزيد خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب لافتاً إلى أن قلة الحصول على الألياف تتسبب في حدوث الإمساك وسوء الهضم ما يؤثر في صحة الميكروبيوم المعوي، ما يضعف المناعة والهضم.

الإدمان على السكر

وأفادت الدكتورة وفاء عايش استشارية تغذية علاجية إلى أن السكر يسبب إدماناً كيميائياً لأنه يحفز إفراز مادة الدوبامين في الدماغ، ما يخلق شعوراً مؤقتاً بالسعادة ويشجع على استهلاك المزيد من السكر، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق نتيجة للتقلبات المزاجية الناتجة عن تغييرات مستويات السكر.

وأشارت إلى أن استهلاك كميات كبيرة من السكر يضعف الجهاز المناعي ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى، حيث يتداخل السكر مع قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة البكتيريا، وأكدت أن أهم الإرشادات التوعوية لتجنب الأضرار والمضاعفات تكمن في استبدال الدقيق الأبيض بالدقيق الأسمر أو الشوفان وتناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الكينوا، البرغل، وتقليل الحلويات المصنعة واستبدالها بالفواكه والمكسرات، وشرب الماء وممارسة الرياضة لتحسين الدورة الدموية وتأخير الشيخوخة.