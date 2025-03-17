عوض الكتبي: الشراكة الطبية مع القطاع الخاص تحقق المستهدفات الصحية

أكد عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للرعاية الصحية المتميزة، من خلال نهجها الاستراتيجي القائم على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المنظومة الصحية في الإمارة، ويواكب رؤية دبي في صياغة نموذج صحي مستدام ومتطور.

جاء ذلك خلال افتتاحه أخيراً، «عيادة فقيه ميديسنتر – فرع زعبيل، في دبي مول»، التابعة لمجموعة فقيه الصحية، والتي تمثل إضافة نوعية تساهم تعزيز جودة الخدمات الصحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، بما يلبي تطلعات سكان وزوار دبي.

ونوه بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص كشريك استراتيجي في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للمنظومة الصحية في دبي، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتوفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات الصحية النوعية، من خلال تسهيلات تشريعية ومرونة تنظيمية تتيح فرص النمو والتوسع، وتعزز الابتكار في الخدمات الطبية، بما يسهم في تطوير حلول ذكية مبتكرة ومستدامة للقطاع الصحي.

وأشاد الدكتور مازن فقيه رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الصحية بالدور الذي تقدمه هيئة الصحة بدبي في دعم القطاع الطبي الخاص في الإمارة، لتعزيز قدراته وتمكينه من مواكبة التطورات العالمية، مشيراً إلى أن التوسعة الجديدة للمجموعة تأتي ضمن استراتيجية واضحة تستهدف تقديم خدمات صحية متميزة.

واستعرض الدكتور مهيمن عبد الغني، نائب رئيس مجموعة فقيه الصحية والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، رؤية المجموعة وجهودها المستمرة في تقديم تجربة علاجية متكاملة .