«صحة دبي» و«الإمارات الطبية» تعززان التعاون

استقبل عوض صغيّر الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي أمس، وفداً يمثل جمعية الإمارات الطبية برئاسة الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيس الجمعية، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بدعم الكفاءات والمهارات الطبية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، ودفع عجلة التطوير والابتكار في المجال الطبي.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق أهداف القطاع الصحي في دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، وبما يسهم في تعزيز سمعة ومكان الدولة كوجهة مثالية للرعاية الصحية المتميّزة.

وأشاد عوض الكتبي خلال الاجتماع بالدور الرائد الذي تقوم به جمعية الإمارات الطبية كشريك استراتيجي في تطوير مسيرة القطاع الصحي في الدولة، وجهودها الدؤوبة في دعم برامج التعليم الطبي المستمر، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية، وترسيخ ثقافة البحث والابتكار في الممارسات الصحية لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات العالمية في المجال الصحي.

وأكدت الشيخة الدكتورة نورة القاسمي حرص الجمعية على توطيد شراكاتها مع مختلف المؤسسات الصحية لتعزيز دورها في دعم الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية، مشيدة بدور هيئة الصحة بدبي في توفير بيئة محفزة للتعليم الطبي والبحث العلمي، والتطوير المهني بشكل عام.