«يستاهل الطيب».. احتفاء إماراتي بيوم الطبيب

تحتفل الدولة بيوم الطبيب الإماراتي في 11 مارس من كل عام تقديراً لمسيرة وجهود الأطباء الإماراتيين ودورهم الحيوي في المجتمع، فأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة بعنوان «يستاهل الطيب» وتركز الحملة على تقدير ولاء وإخلاص الأطباء الإماراتيين وجهودهم المضنية لبناء مستقبل دولة الإمارات.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: نحتفي بيوم الطبيب الإماراتي تقديراً لكوادرنا الطبية المتميزة والإشادة بعطائهم المهني والإنساني المستمر، وتجسيد فخر الوطن بإخلاصهم وحرصهم على صحة وسلامة المجتمع، بما يبرز التزامهم العميق تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية، مستثمرين خبراتهم وكفاءاتهم في خدمة الوطن والإنسان، مؤكداً أن أطباء الإمارات يشكلون مرتكزاً لمبادرات الوزارة في «عام المجتمع» لتقديم الخدمات الصحية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة ما يسهم في إرساء مجتمع صحي متماسك ومستدام.

عوامل التميز

ولفت العويس لتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، إيماناً منها بأهمية إرساء منظومة صحية متكاملة على أتم جهوزية وزاخرة بالإمكانات وعوامل التميز، والتي هيأت بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية من المواطنين لبذل طاقاتهم وجهودهم المخلصة، ما صنع الفارق في ترسيخ المكانة التنافسية للدولة بجميع المؤشرات الصحية العالمية.

وأعرب عن فخر الوزارة بجميع الأطباء في الدولة والذين يجسدون النبل والأخلاق المهنية السامية في عملهم اليومي، مؤكدين دورهم الحيوي في حماية الصحة العامة، كما أن تميز أطبائنا المواطنين يشكل نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة، ليواصلوا مسيرة التميز في القطاع الصحي وتحقيق رؤية الإمارات نحو مجتمع ينعم بالصحة والسعادة.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن الإمارات تحتفي في يوم الطبيب الإماراتي، بأبطال الميدان الصحي الذين يواصلون بذل الجهود لحماية صحة المجتمع والارتقاء بجودة حياة المرضى، حيث برهن الأطباء الإماراتيون على التزامهم الراسخ المسؤولية تجاه وطنهم ومجتمعهم، وأسهموا بمهاراتهم وعلمهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وستظل جهودهم المستمرة تبرز رؤية الإمارات في بناء قطاع صحي متقدم قادر على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة، مرتكزاً على سياسات داعمة وبيئة عمل تحفّز الابتكار والتميز.

محطة بارزة

وأكد العلماء أن هذا اليوم يشكل محطة بارزة لتقدير العطاء الاستثنائي الذي يقدمه الأطباء، وحافزاً لاستدامة تعزيز الاستثمار في الكوادر الطبية من خلال التطوير والتدريب المستمر، وتوفير أحدث التقنيات التي تمكنهم من أداء رسالتهم بكفاءة ودقة، مشيراً إلى أن جهود الدولة في تمكين الأطباء وتطوير إمكاناتهم، تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية، وترسّخ مكانة الإمارات مركزاً ريادياً في الطب الحديث، فكل الشكر والتقدير لكل طبيب جعل من مهنته رسالة إنسانية، وأسهم في تعزيز جودة الحياة وصناعة مستقبل صحي مستدام.

من ناحية أخرى تركز حملة «يستاهل الطيب» على عدة مجالات رئيسة وهي تكريم جهود الأطباء الإماراتيين، وإبراز الدور الإنساني والأساسي للأطباء الإماراتيين في المجتمع، والإشادة بالأطباء الإماراتيين لدورهم الأساسي في تحسين القطاع الصحي في دولة الإمارات، والتأكيد على جهود دولة الإمارات لتوفير بنية تحتية مناسبة لمساعدة الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية على صقل مهاراتهم الطبية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حكومة دولة الإمارات أرست منظومة صحية متكاملة على أتم جاهزية وزاخرة بالإمكانات وعوامل التميز، وهيأت بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية من المواطنين لبذل طاقاتهم وجهودهم، ما صنع فارقاً وجعل الدولة تتمتع بمستوى عال من الكفاءة في التعامل مع التحديات الصحية.

وقال إن المنجزات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية كفيلة بتحفيز الجهود نحو مواصلة تعزيز أنماط الحياة الصحية وجودة خدمات الرعاية لمختلف فئات المجتمع والاستمرار في تطوير برامج الصحة العامة وتطوير الخدمات العلاجية وضمان شموليتها وتكاملها وتحقيق الكفاءة والتنافسية المطلوبة.

وأضاف أن «يوم الطبيب الإماراتي» يعتبر حدثاً مهماً لإبراز الدور الكبير لقطاع الخدمات الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحقيق جودة الحياة.