تعاون بين «الصحة» و«سانوفي» لمكافحة الأمراض التنفسية

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والوقاية من عوامل الخطر المرتبطة بها، في خطوة تعكس جهود الوزارة لتطوير الشراكات المؤسسية، للارتقاء بجودة الحياة الصحية ورفع كفاءة المنظومة الوقائية، من خلال تطوير برامج مبتكرة تسهم في رفع تنافسية الدولة على المؤشرات العالمية، للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

وقع المذكرة، في ديوان الوزارة بدبي، الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، وبريتي فوتناني، المدير العام ورئيس العمليات لشركة سانوفي بالخليج، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتركز هذه الشراكة على تعزيز التعاون في الوقاية من الأمراض التنفسية المزمنة، وأبرزها الانسداد الرئوي المزمن والربو الشعبي، ومكافحة استخدام التبغ المسبب الرئيس لهذه الأمراض.

والكشف المبكر عن المضاعفات الصحية الناتجة عن استهلاكه، وآليات خفض معدلات الإصابة، بالإضافة إلى زيادة جهود التثقيف وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر التدخين، ما يسهم في ترسيخ منظومة صحية بمعايير عالمية من أجل استدامة مجتمع وقائي يتمتع بحياة صحية وعمر مديد.

كما تشمل المذكرة دعم الأبحاث الطبية المتعلقة بالأمراض التنفسية بالتعاون مع الجهات الصحية والأكاديمية بالدولة، عبر إجراء دراسات «الرصد والتحليل» والتجارب السريرية وإصدار المنشورات العلمية، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل معتمدة من منظمة الصحة العالمية للمهنيين الصحيين، لتطوير قدراتهم على تطبيق العلاج السلوكي للإقلاع عن التدخين، وصقل مهاراتهم في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأفراد الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة.

بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مجتمعية ورياضية تحمل رسائل صحية توعوية تكافح استخدام التبغ، فضلاً عن مبادرات تعليمية تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية لطلاب المدارس.

مخاطر التبغ

تأتي هذه الشراكة ضمن الجهود الوطنية لمكافحة انتشار التبغ، خصوصاً منتجات التبغ الإلكترونية بين فئات الشباب والفتيات في المدارس والجامعات، وذلك عن طريق حملات توعوية مبتكرة تعتمد على المشاركة والابتكار واستخدام أنماط التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.