اللجنة التنفيذية لـ«الشارقة مدينة صحية» تضع خطط التوسع لعام 2025

عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج «الشارقة مدينة صحية»، اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج في مقر الهيئة.

وأكد المهيري، أن توسيع نطاق برنامج الشارقة مدينة صحية، يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون «الشارقة إمارة صحية» وتحسين جودة الحياة لسكان الإمارة، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والقطاعات كافة، بما يسهم في توفير بيئة صحية مستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية.

واستعرض الأعضاء، خلال الاجتماع، توصيات الورشة التدريبية الأولى التي عقدت بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بهدف شرح آلية البرنامج ومعاييره وكيفية تطبيق التوسعة في الإمارة في تنفيذ المبادرات الصحية، وتسليط الضوء على مشاركة وفد الشارقة في مؤتمر الكويت الثاني للمدن الصحية خلال فبراير 2025 والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة لدعم تطوير البرنامج.