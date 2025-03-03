مختصون: اضطرابات الأكل تسبب أمراضاً جسدية ونفسية

تحتفل منظمة الصحة العالمية كل عام بالأسبوع العالمي لاضطرابات الأكل، في الفترة بين 24 فبراير – 2 مارس، كوسيلة لرفع مستوى الوعي بأهمية العناية لتجنب اضطرابات الأكل، تم إطلاق هذا الأمر بهدف تسليط الضوء على انتشار اضطرابات الأكل، وتقليل الوصمة المرتبطة بها، وتوفير التثقيف حول سُبل الوقاية والعلاج.

وتُعد اضطرابات الأكل من التحديات الصحية المعقدة التي تتجاوز الجوانب الجسدية لتلامس أعماق الصحة النفسية، فاضطرابات مثل فقدان الشهية العصبي، والشره المرضي، واضطراب نهم الطعام، غالباً ما ترتبط بمشاعر القلق، الاكتئاب، وانخفاض تقدير الذات والتي قد تؤدي إلى الانتحار.

تشير التقديرات إلى أن اضطرابات الأكل تتسبب سنوياً في فقدان أكثر من 3.3 ملايين سنة من الحياة الصحية على مستوى العالم، حيث يعاني المصابون باضطرابات الأكل من انخفاض في جودة الحياة، وتكاليف الرعاية الصحية السنوية لديهم أعلى بنسبة 48% مقارنةً بعامة السكان.

ولفتت الدكتورة عائشة الظاهري، أخصائية صحة عامة معتمدة، إلى أنه من المهم جداً التعرف على علامات اضطرابات الأكل مبكراً، حيث إن التدخل المبكر يساعد في الوقاية من المضاعفات النفسية والجسدية، وهذه العلامات تشمل تغيرات مفاجئة في الوزن، الهوس بالسعرات الحرارية أو النظام الغذائي، الانعزال الاجتماعي أثناء الوجبات، الشعور بالذنب أو القلق بعد تناول الطعام.

وأشارت إلى أن التعامل مع هذه الاضطرابات يتطلب وعياً شاملاً بأن الصحة النفسية والجسدية متلازمتان من هنا، أنصح بأهمية الدعم النفسي، واتباع نظام غذائي متوازن، وتبني أسلوب حياة صحي، مع ضرورة استشارة المختصين عند ظهور أي علامات مقلقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل سجواني، استشاري طب الأسرة، أن أنواع اضطرابات الأكل تتضمن فقدان الشهية العصبي، والشره المرضي العصبي، واضطراب الأكل القهري، حيث يشير معدل الوفاة العام المرتبطة باضطرابات الأكل بأعلى معدل وفاة لأي اضطراب نفسي، ويحدث 10,200 حالة وفاة سنوياً نتيجة مباشرة لاضطراب الأكل، وهو ما يعادل حالة وفاة كل 52 دقيقة، وبينت الدراسات أن الفتيات والنساء أكثر عرضة بمقدار 10 مرات من الأولاد والرجال للإصابة بفقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي العصبي.

وأشار الدكتور عادل إلى أن الأعراض الجسدية لاضطرابات الأكل تتمثل في صعوبة تناول الطعام بسبب انكماش المعدة، والشعور بالتعب، والضعف، والبرد بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي في الجسم، والإصابة بالإمساك، وتغييرات في الشعر والبشرة، وضعف عام، وضعف العظام التي تتكسر بسهولة.

وأفاد الدكتور عبد السلام الحكيم، أخصائي الطب النفسي، أن الأشخاص المصابين بفقدان الشهية العصبي أكثر عرضة للوفاة بسبب الانتحار بمقدار 18 مرة، وأن الأشخاص المصابين بالشره المرضي العصبي أكثر عرضة بمقدار 7 مرات مقارنةً بعامة الناس، منوهاً إلى أن الأعراض النفسية لتأثير اضطراب الأكل تتمثل في النوم بشكل سيئ، وصعوبة التركيز أو التفكير بوضوح حول أي شيء غير الطعام أو السعرات الحرارية والشعور بالاكتئاب، وفقدان الاهتمام بالآخرين.

ولفت الدكتور عبد السلام إلى أن المقارنة بالآخرين، سواء من المؤثرين أو الأقران على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تسهم في القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل.

وأشارت دراسة متخصصة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز المقارنة الاجتماعية، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون اهتمامات بصورة الجسم، مشيراً إلى أن الحالة النفسية للإنسان مؤشر لبعض الأمراض الجسدية ؛ لذا لا يجب التغافل عنها.