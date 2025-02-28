«صحة دبي» تطلق «في عطائكم حياة» لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء

نظمت هيئة الصحة بدبي، ممثلة في قطاع التنظيم الصحي، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ضمن حملة توعوية واسعة تحت شعار: «في عطائكم حياة»، التي تأتي ضمن مبادرات الهيئة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتعريف بأهمية التبرع بالأعضاء وأثره في صحة المجتمع والفرد. وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة بهدف نشر الوعي والتثقيف بأهمية التبرع بالأعضاء. وتضمنت فعاليات الورشة جلسات نقاشية تفاعلية شارك بها عدد من الأطباء المتخصصين في المجال، وأعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الجامعة.

كما استعرضت تجارب وقصصاً حقيقية ناجحة لحالات تبرع بالأعضاء قدمها متبرعون لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، وتشجيع الآخرين على اتخاذ خطوة مماثلة وتسليط الضوء على هذا العطاء النبيل في إنقاذ حياة المرضى، حيث شكلت ورشة العمل فرصة ثمينة للمشاركين للتسجيل كمتبرعين بالأعضاء، بالتعاون مع المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكدت الدكتورة حنان علي عبيد، مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة بدبي، أهمية التبرع بالأعضاء كممارسة إنسانية نبيلة، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرات المجتمعية لتعزيز التعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني. وقالت الدكتورة سامية هاشم، المشرفة على المبادرة في الجامعة الأمريكية في الإمارات: «إن هذه المبادرة تعكس مدى وعي الطلبة بالقضايا الإنسانية، وحرصهم على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع». وأوضحت عائشة الفلاحي، مستشار أول لبرنامج التبرع وزراعة الأعضاء في هيئة الصحة بدبي، أهمية تثقيف وتحفيز أفراد المجتمع للتبرع بالأعضاء والإسهام في إنقاذ حياة الآخرين.