مستشفى مورفيلدز دبي يحصل على اعتماد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية

أعلن مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، أمس عن حصوله على اعتماد «مركز التميّز» في طب العيون من المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI)، ليصبح بذلك أول منشأة صحية في المنطقة تحقق هذا الإنجاز المرموق.

وشهد الحفل الذي نظمه المستشفى بهذه المناسبة، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، ونخبة من المسؤولين في القطاع الصحي بدبي، إلى جانب ممثلين عن المجلس التنفيذي من مورفيلدز لندن ودبي، وكبار الأطباء والمتخصصين في طب العيون.

ووفقاً للتقرير السنوي لصندوق الكومنولث لعام 2024، يشغل نظام الرعاية الصحية الأسترالي المرتبة الأولى بين الدول العشر ذات الدخل المرتفع.

وأكد معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن هذا الاعتماد المرموق لمستشفى مورفيلدز دبي كأول مركز تميز بطب العيون في المنطقة يعزز مكتسبات القطاع الصحي ويرسخ الكفاءة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة، ويجدد الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية في الإمارات، وتبنيها الاستراتيجيات الاستباقية والاستمرار في تحسين مؤشرات أداء الكفاءات الطبية.

وهنأ عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، المستشفى بهذا الإنجاز، الذي يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في الإمارة، ويؤكد مكانتها المتقدمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال الهادي حسن، المدير العام لمستشفى مورفيلدز دبي للعيون: إن حصولنا على «شهادة مركز التميّز» هو اعتراف مرموق بخدماتنا التخصصية، وبالخبرة والإنجازات الاستثنائية التي حققها فريق عملنا.